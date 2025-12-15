Fabregas ‘impazzisce’ prima di Roma-Como: “Non è stato piacevole”

Questa sera si giocherà l’ultima partita in programma per la quindicesima giornata del campionato di Serie A

Dopo la sonora sconfitta rimediata sul campo dell’Inter di Cristian Chivu, 4-0 il risultato finale, il Como affronta la seconda trasferta consecutiva e fa visita alla Roma.

L’allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, è alle prese con diverse situazioni complicate. In primis, l’infortunio che terrà a lungo lontano dai campi l’attaccante Alvaro Morata.

A questo si aggiunge un’altra defezione, questa volta per la Coppa d’Africa, di un altro uomo d’attacco come Assane Diao, convocato dal Senegal. Ed è proprio su quest’argomento che il tecnico spagnolo è andato su tutte le furie.

“Da questa questione me ne tiro fuori completamente – ha detto in conferenza stampa – Ho parlato con Assane dopo la partita con l’Inter, la mia posizione la conosce.

Ho parlato anche telefonicamente con il CT Papa Thiaw e la conversazione non si è chiusa piacevolmente. La decisione è di Assane, e dunque dopo la partita con la Roma andrà via”.

Dunque, emergenza in attacco per Fabregas, a cominciare già dalla partita di questa sera dello stadio ‘Olimpico’ contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini.