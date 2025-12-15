Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Fabregas ‘impazzisce’ prima di Roma-Como: “Non è stato piacevole”

Foto dell'autore

Questa sera si giocherà l’ultima partita in programma per la quindicesima giornata del campionato di Serie A

Dopo la sonora sconfitta rimediata sul campo dell’Inter di Cristian Chivu, 4-0 il risultato finale, il Como affronta la seconda trasferta consecutiva e fa visita alla Roma.

Fabregas mentre fornisce indicazioni alla sua squadra dalla panchina
Fabregas (Ansa) – Calciomercato.it

L’allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, è alle prese con diverse situazioni complicate. In primis, l’infortunio che terrà a lungo lontano dai campi l’attaccante Alvaro Morata.

A questo si aggiunge un’altra defezione, questa volta per la Coppa d’Africa, di un altro uomo d’attacco come Assane Diao, convocato dal Senegal. Ed è proprio su quest’argomento che il tecnico spagnolo è andato su tutte le furie.

“Da questa questione me ne tiro fuori completamente – ha detto in conferenza stampa – Ho parlato con Assane dopo la partita con l’Inter, la mia posizione la conosce.

Ho parlato anche telefonicamente con il CT Papa Thiaw e la conversazione non si è chiusa piacevolmente. La decisione è di Assane, e dunque dopo la partita con la Roma andrà via”.

Dunque, emergenza in attacco per Fabregas, a cominciare già dalla partita di questa sera dello stadio ‘Olimpico’ contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie