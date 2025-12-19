Torino, apertura del Napoli per Marianucci: ma c’è un ostacolo

Il difensore classe 2004 è ai margini della squadra di Conte

La priorità del Torino nel calciomercato di gennaio sarà un difensore. In cima alla lista dei granata ci sarebbe Luca Marianucci, classe 2004 esploso l’anno scorso all’Empoli e poi acquistato dal Napoli per poco meno di 10 milioni.

Fin qui, però, il centrale è rimasto pressoché ai margini della squadra di Antonio Conte: il tecnico leccese gli ha concesso solo 1 presenza. Ecco perché Marianucci potrebbe salutare gli azzurri nella finestra di riparazione, ovviamente soltanto con la formula del prestito.

Da parte del club di De Laurentiis sembrerebbe esserci un’apertura alla cessione di Marianucci al Torino fino al termine della stagione, del resto i rapporti tra le due società sono eccellenti come dimostrano i tanti affari conclusi negli ultimi anni, estate scorsa compresa.

Il Torino ha un canale privilegiato col Napoli, può averlo a breve per Marianucci anche se ‘Tuttosport’ segnala come per il difensore si stia muovendo pure la Cremonese di Nicola, estimatore del ragazzo nato a Livorno.