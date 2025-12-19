Inzaghi bussa in casa Inter: affare con l’Al-Hilal, la richiesta di Chivu

Nel suo ciclo in nerazzurro fu la primissima alternativa al suo fedelissimo

Simone Inzaghi e l’Inter potrebbero incontrarsi di nuovo a breve, ma sul mercato. L’ex tecnico nerazzurro ora all’Al-Hilal, infatti, potrebbe farsi avanti per un calciatore che con Chivu non sta trovando spazio.

Ci riferiamo a Stefan de Vrij, ai margini della squadra quanto Davide Frattesi. Nelle ultime nove giornate di campionato ha disputato solo 1′ minuto (domenica scorsa col Genoa), mentre dall’inizio di stagione ad oggi solo 496′. Poco, anzi pochissimo.

In teoria l’infortunio ad Acerbi, che ne avrà per un mesetto, potrebbe ridargli un po’ di spazio, seppur il tecnico romeno sembra abbia ormai deciso di puntare sul duo Bisseck/Akanji per quanto riguarda il ruolo di centrale della difesa a tre.

Se la situazione non dovesse mutare nelle prossime settimane, ecco che il classe ’92 potrebbe chiedere la cessione nel mercato invernale per non rischiare di perdere il Mondiale. Koeman con lui e gli altri nazionali è stato chiaro: per ambire alla convocazione, bisogna giocare con una certa regolarita nei propri club.

Un difensore esperto per l’Al-Hilal di Inzaghi: occhio a de Vrij

E Inzaghi che c’entra? Il piacentino è a caccia di un centrale di esperienza per il suo Al-Hilal. Qualche settimana fa era tornato a circolare il nome di Acerbi, ma considerato l’infortunio che lo ha colpito, non si esclude una virata su quello che nell’Inter è stato per tre anni la sua primissima alternativa: appunto, Stefan de Vrij. Il quale, come Acerbi stesso, è rappresentato dallo stesso agente di Inzaghi, vale a dire Federico Pastorello.

L’Inter darebbe il via libera a de Vrij, peraltro in scadenza a giugno, anche se poi sarebbe obbligata a prendere un sostituto. In realtà Chivu ha già chiesto un nuovo centrale, proprio perché de Vrij non gli dà grandi garanzie.