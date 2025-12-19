Atalanta
PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-INTER 3-2 dcr: Bisseck, ancora tu. Lucumi insuperabile, Chiffi un disastro senza Var

Voti, top e flop della semifinale di Supercoppa tra la squadra di Chivu e quella di Italiano

Bisseck in Bologna-Inter
Pagelle Bologna-Inter: Bisseck, ancora tu (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Le Pagelle di Bologna-Inter

BOLOGNA 

Ravaglia 7

Holm 7

Heggem 6,5

TOP Lucumí 7 – Quasi insuperabile. Difensore di un livello superiore.

Miranda 6,5

Pobega 5,5 – Dal 75′ Ferguson s.v.

Moro 6,5

Orsolini 6,5 – 62′ Cambiaghi 6

FLOP Odgaard 5 – Sparisce nel secondo tempo. Dal 75′ Fabbian 6,5

Bernardeschi 6,5 – Dal 40′ Rowe 6,5

Castro 6 – Dal 75′ Immobile 6,5

All.Italiano 7

INTER

J. Martinez 6,5

FLOP Bisseck 5 – Ancora un ingenuo fallo di mano in area che costa il rigore. E di nuovo con Chiffi…

De Vrij 6,5

Bastoni 6,5

Luis Henrique 6 – Dal 70′ Diouf 7

Barella 6

TOP Zielinski 7 – Nel secondo tempo fa cambiare marcia alla squadra, alzando il livello. Chivu lo toglie a 5 minuti dai rigori, scelta a dir poco strana. Dall’85’ Sucic s.v.

Mkhitaryan 6,5 – Dal 70′ Frattesi 5,5

Dimarco 6,5

Bonny 6,5

Thuram 6,5 – Dal 70′ Lautaro Martinez 6,5

All.Chivu 5

Arbitro Chiffi 4 – Sbaglia tutto sui due episodi chiave. Graziato dal Var.

TABELLINO BOLOGNA-INTER 1-1 (3-2 dcr)
Marcatori: 2′ Thuram, 35′ rig.Orsolini

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega (75′ Ferguson), Moro; Orsolini (62′ Cambiaghi), Odgaard (75′ Fabbian), Bernardeschi (40′ Rowe); Castro (75′ Immobile). All.: Italiano

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique (70′ Diouf), Barella, Zielinski (85′ Sucic), Mkhitaryan (70′ Frattesi), Dimarco; Bonny, Thuram (70′ Lautaro Martinez). All.: Chivu

ARBITRO: Chiffi

SEQUENZA RIGORI
Inter: Lautaro GOL
Bologna: Ferguson GOL
Inter: Bastoni SBAGLIA
Bologna: Moro SBAGLIA
Inter: Barella SBAGLIA
Bologna: Miranda SBAGLIA
Inter: Bonny SBAGLIA
Bologna: Rowe SEGNA
Inter: De Vrij SEGNA
Bologna: Immobile SEGNA

