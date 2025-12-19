Napoli-Milan non è finita: Allegri insulta Oriali e scatta la reazione ufficiale

Ieri in campo in campani hanno battuto i rossoneri grazie ai gol di Neres e Hojlund, ma la semifinale di Supercoppa Italiana ha lasciato strascichi pesanti

Antonio Conte, allenatore del Napoli, aspetta la vincente di Bologna-Inter di questa sera per sapere contro chi si giocherà la conquista della Supercoppa Italiana.

La sua squadra ha, infatti, battuto il Milan nella prima semifinale disputata ieri con il più classico dei risultati: 2-0, una rete per tempo e milanesi che tornano in Italia per preparare la prossima partita del campionato di Serie A.

Ma all’occhio attento delle telecamere non è sfuggito un diverbio piuttosto pesante a bordocampo tra l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, e il coordinatore dello staff tecnico azzurro Lele Oriali.

Nelle immagini, si vede chiaramente Allegri prendersela con l’ex Inter, proferendo parole certamente non gradevoli nei suoi confronti, anche se non sono chiari i motivi di questa diatriba.

Il giorno dopo, però, il Napoli ha voluto prendere posizione con un comunicato ufficiale, condannando aspramente quanto avvenuto sul rettangolo di gioco.

“La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati.

Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”.

Vedremo se arriverà la replica del Milan e di Allegri, ma la situazione resta davvero molto tesa.