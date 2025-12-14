Atalanta
DIRETTA Tutte le notizie del 14 dicembre: idea scambio Frattesi-Thuram, Gilardino sotto osservazione

Foto dell'autore

Aggiornamenti in tempo reale qui su Calciomercato.it

Tutte le news di oggi, domenica 14 dicembre, qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale.

Thuram esulta dopo un gol con la Juve
Idea scambio Thuram-Frattesi tra Inter e Juve: tutte le news del 14 dicembre (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Segui con Noi le notizie di oggi!

Stulic mette nei guai Gilardino

Gilardino sotto osservazione: cosa può succedere nelle prossime ore.

Juve, svolta a destra: colpo a zero dalla Liga

Juve, affare a zero dalla Liga: I DETTAGLI!

Milan, Loftus-Cheek pedina di scambio in Serie A

Loftus-Cheek via dal Milan a gennaio: lo scambio che mette in offside l’Inter.

Juve-Inter, a gennaio scambio tra Frattesi e Thuram?

‘La Gazzetta dello Sport’: a gennaio potrebbe diventare concreta l’idea di uno scambio Frattesi-Thuram tra Inter e Juve. Frattesi sarebbe una richiesta esplicita di Spalletti, il fratello di Marcus è invece da tempo nel mirino dei nerazzurri.

