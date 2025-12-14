DIRETTA Tutte le notizie del 14 dicembre: idea scambio Frattesi-Thuram, Gilardino sotto osservazione

Aggiornamenti in tempo reale qui su Calciomercato.it
Stulic mette nei guai Gilardino
Gilardino sotto osservazione: cosa può succedere nelle prossime ore.
Juve, svolta a destra: colpo a zero dalla Liga
Juve, affare a zero dalla Liga: I DETTAGLI!
Milan, Loftus-Cheek pedina di scambio in Serie A
Loftus-Cheek via dal Milan a gennaio: lo scambio che mette in offside l’Inter.
Juve-Inter, a gennaio scambio tra Frattesi e Thuram?
‘La Gazzetta dello Sport’: a gennaio potrebbe diventare concreta l’idea di uno scambio Frattesi-Thuram tra Inter e Juve. Frattesi sarebbe una richiesta esplicita di Spalletti, il fratello di Marcus è invece da tempo nel mirino dei nerazzurri.