PAGELLE E TABELLINO GENOA-INTER 1-2: Lautaro si sdoppia, Vitinha dà la scossa. Luis Henrique fatica

Voti, top e flop del match valevole per la 15esima giornata di Serie A
Pagelle Genoa-Inter
GENOA
Leali 6
Marcandalli 5
Otoa 5 – Dall’89’ Cornet s.v.
Vasquez 5
Norton-Cuffy 6
Malinovskyi 5,5
FLOP Frendrup 5 – Genoa senza filtro, il danese in grande difficoltà per larga parte della partita. Dal 78′ Gronbaek s.v.
Ellertsson 5,5 – Dall’89’ V.Carboni s.v.
Martin 6,5
TOP Vitinha 6,5 – Esperienza e cinismo, è uno dei pochi a crederci. Dal 78′ Ekhator s.v.
Colombo 5,5 – Dal 58′ Ekuban 6,5
All.De Rossi 6
INTER
Sommer 6
Bisseck 7
Akanji 6,5
Bastoni 6,5
FLOP Luis Henrique 5 – Nel primo tempo Chivu prova a teleguidarlo, con scarsi risultati. È troppo contratto, ma per caratteristiche soffre a giocare spesso spalle alla porta e troppo distante dalla trequarti avversaria. Resta un esterno offensivo difficilmente adattabile in un 3-5-2.
Barella 6,5
Zielinski 6,5
Sucic 5,5
Carlos Augusto 6,5
TOP Lautaro Martinez 7 – Partita generosa, un po’ da 10 e un po’ da 9. Da affinare l’intesa con Pio Esposito, ma il gol è da Lautaro delle migliori occasioni. Dall’83’ Diouf s.v.
Pio Esposito 6,5 – Dal 75′ Thuram s.v.
All.Chivu 6,5
Arbitro Doveri 6
TABELLINO GENOA-INTER 1-2
Marcatori: 6′ Bisseck, 38′ Lautaro Martinez, 68′ Vitinha
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa (89′ Cornet), Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup (78′ Gronbaek), Ellertsson (89′ V.Carboni), Martin; Vitinha (78′ Ekhator), Colombo (58′ Ekuban). All.: De Rossi
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski (90′ de Vrij), Sucic (75′ Mkhitaryan), Carlos Augusto; Lautaro Martinez (83′ Diouf), Pio Esposito (75′ Thuram). All.: Chivu
ARBITRO: Doveri di Roma 1
AMMONITI: Akanji, Bisseck, Ekhator
ESPULSO: Sabelli