PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-JUVE 0-1: Spalletti azzecca i cambi, David spreca e Openda è on fire

Le pagelle e il tabellino di Bologna-Juventus a cura della redazione di Calciomercato.it: Spalletti la vince coi cambi, grande impatto di Cabal e Openda sul match e tre punti pesanti in cassaforte

E alla fine arriva, la vittoria più pesante della stagione bianconera. In casa del Bologna, in una giornata in cui davanti frenano quasi tutte e che rilancia la Juventus in pieno nella corsa alla Champions League. Luciano Spalletti la vince con i cambi nella ripresa, provvidenziali gli ingressi di Openda e Cabal: è proprio il colombiano a segnare la rete del definitivo 1-0 su assist del solito illuminante Yildiz.

Di seguito le pagelle di Bologna-Juventus:

BOLOGNA

Ravaglia: 6

Zortea: 5 (73′ De Silvestri 5.5)

Lucumì: 5.5 (81′ Bernardeschi s.v.)

Heggem: 4

Miranda: 5.5

Pobega: 5.5

Moro: 6 (73′ Holm 6)

Orsolini: 6.5

Ferguson: 5.5 (66′ Sulemana 5)

Cambiaghi: 6.5

Dallinga: 5.5 (66′ Castro 5.5)

All. Italiano: 6

JUVENTUS

TOP Openda 7: il suo ingresso è quello che ha cambiato la partita e la pericolosità offensiva della Juventus, suo il merito dell’espulsione di Heggem. Ancora niente gol, ma questi tre punti pesanti portano la sua firma.

FLOP David 5: Spalletti gli dà ancora fiducia e lui spreca tanto, troppo. Ha saputo farsi trovare in diverse occasioni, ma gli errori tecnici e nelle scelte ne hanno pregiudicato tremendamente l’efficacia.

Di Gregorio: 6.5

Kalulu: 6.5

Kelly: 6.5

Koopmeiners: 6 (76′ Bremer 6)

McKennie: 6

Locatelli: 6.5

Thuram: 6

Cambiaso: 6 (61′ Cabal 6.5)

Conceicao: 6.5 (88′ Miretti s.v.)

Yildiz: 7.5

David: 5 (61′ Openda 7)

All. Spalletti: 7

Arbitro Massa: 5.5

Bologna-Juventus, tabellino e formazioni

Bologna-Juventus 0-1: 64′ Cabal

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Dallinga. All. Vincenzo Italiano

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Luciano Spalletti