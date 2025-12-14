Atalanta
PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-JUVE 0-1: Spalletti azzecca i cambi, David spreca e Openda è on fire

Le pagelle e il tabellino di Bologna-Juventus a cura della redazione di Calciomercato.it: Spalletti la vince coi cambi, grande impatto di Cabal e Openda sul match e tre punti pesanti in cassaforte

E alla fine arriva, la vittoria più pesante della stagione bianconera. In casa del Bologna, in una giornata in cui davanti frenano quasi tutte e che rilancia la Juventus in pieno nella corsa alla Champions League. Luciano Spalletti la vince con i cambi nella ripresa, provvidenziali gli ingressi di Openda e Cabal: è proprio il colombiano a segnare la rete del definitivo 1-0 su assist del solito illuminante Yildiz.

PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-JUVE 0-1: Spalletti azzecca i cambi, David spreca e Openda è on fire – Calciomercato.it (Ansa Foto)

Di seguito le pagelle di Bologna-Juventus:

BOLOGNA

  • Ravaglia: 6
  • Zortea: 5 (73′ De Silvestri 5.5)
  • Lucumì: 5.5 (81′ Bernardeschi s.v.)
  • Heggem: 4
  • Miranda: 5.5
  • Pobega: 5.5
  • Moro: 6 (73′ Holm 6)
  • Orsolini: 6.5
  • Ferguson: 5.5 (66′ Sulemana 5)
  • Cambiaghi: 6.5
  • Dallinga: 5.5 (66′ Castro 5.5)
  • All. Italiano: 6

JUVENTUS

  • TOP Openda 7: il suo ingresso è quello che ha cambiato la partita e la pericolosità offensiva della Juventus, suo il merito dell’espulsione di Heggem. Ancora niente gol, ma questi tre punti pesanti portano la sua firma.
  • FLOP David 5: Spalletti gli dà ancora fiducia e lui spreca tanto, troppo. Ha saputo farsi trovare in diverse occasioni, ma gli errori tecnici e nelle scelte ne hanno pregiudicato tremendamente l’efficacia.
  • Di Gregorio: 6.5
  • Kalulu: 6.5
  • Kelly: 6.5
  • Koopmeiners: 6 (76′ Bremer 6)
  • McKennie: 6
  • Locatelli: 6.5
  • Thuram: 6
  • Cambiaso: 6 (61′ Cabal 6.5)
  • Conceicao: 6.5 (88′ Miretti s.v.)
  • Yildiz: 7.5
  • David: 5 (61′ Openda 7)
  • All. Spalletti: 7
  • Arbitro Massa: 5.5

Bologna-Juventus, tabellino e formazioni

Bologna-Juventus 0-1: 64′ Cabal

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Dallinga. All. Vincenzo Italiano

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Luciano Spalletti

