Stulic mette nei guai Gilardino: cosa può succedere nelle prossime ore

Il serbo ha firmato la sua prima rete con la maglia dei giallorossi

Finalmente Stulic. L’attaccante serbo contro il Pisa ha firmato il suo primo gol in campionato con la maglia dei giallorossi: una rete che vale doppio, visto che si è trattato di uno scontro diretto.

La posizione di Gilardino

L’attaccante è stato quindi più forte dei fischi e ha realizzato un gol decisivo per la corsa salvezza, che ha inevitabilmente messo nei guai Gilardino, con la squadra al momento terzultimo in classifica.

“Mi assumo tutte le responsabilità – ha detto nel post gara – La squadra è irriconoscibile, sono molto amareggiato e mi assumo tutte le responsabilità. Non possiamo affrontare una gara del genere senza cattiveria”

L’allenatore resta sotto osservazione, ma al momento non sono previsti ribaltoni. Del resto, la società nerazzurra lo ha a lungo corteggiato per portarlo in Toscana ed è ancora convinta delle sue qualità.