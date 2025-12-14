Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, serve una svolta (anche a destra): colpo a zero dalla Liga

Foto dell'autore

È uno dei migliori nel suo ruolo del massimo campionato spagnolo

Non solo un regista, richiesta di Spalletti per gennaio. Nel prossimo futuro la Juve sarà chiamata a rinforzarsi anche sulle corsie esterne, specie se vuole passare alla difesa a quattro tanto cara all’allenatore di Certaldo.

Tanto per intenderci: Cambiaso, men che meno quello attuale, non può essere sufficiente. E non abbiamo nominato gli altri di proposito…

Mingueza in Real Madrid-Celta Vigo
Juve, serve una svolta anche a destra: colpo a zero dalla Liga (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Svolta a destra, ma con chi? Facciamo un nome che può fare senz’altro al caso dei bianconeri. Gioca in Spagna, nella Liga: Oscar Mingueza. Ventisei anni, è uno dei migliori laterali del massimo campionato spagnolo. Segni particolari? In scadenza di contratto a giugno.

Juve, Mingueza grande occasione

Ancora giovane e lato ingaggio decisamente alla portata dei bianconeri: circa 1,5 milioni di euro, ma lordi. Anche per questo fa gola a diversi club europei, spagnoli in primis ma anche inglesi. Insomma, la Juve dovrebbe muoversi in fretta e con fare deciso per anticipare quella che è una concorrenza importante. Parliamo pur sempre di un calciatore prendibile a costo zero.

Mingueza esulta con la maglia del Celta Vigo
Juve, idea Mingueza per la fascia destra (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Va detto che la Juve ha già da tempo il mirino puntato in Spagna. Per il ruolo di play, infatti, i bianconeri hanno cerchiato in rosso il nome di Mendoza dell’Elche. Vent’anni e con clausola da 20 milioni valida pure a gennaio. Il problema è che sulle sue tracce c’è anche il Real Madrid.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie