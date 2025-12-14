Juve, serve una svolta (anche a destra): colpo a zero dalla Liga

È uno dei migliori nel suo ruolo del massimo campionato spagnolo

Non solo un regista, richiesta di Spalletti per gennaio. Nel prossimo futuro la Juve sarà chiamata a rinforzarsi anche sulle corsie esterne, specie se vuole passare alla difesa a quattro tanto cara all’allenatore di Certaldo.

Tanto per intenderci: Cambiaso, men che meno quello attuale, non può essere sufficiente. E non abbiamo nominato gli altri di proposito…

Svolta a destra, ma con chi? Facciamo un nome che può fare senz’altro al caso dei bianconeri. Gioca in Spagna, nella Liga: Oscar Mingueza. Ventisei anni, è uno dei migliori laterali del massimo campionato spagnolo. Segni particolari? In scadenza di contratto a giugno.

Juve, Mingueza grande occasione

Ancora giovane e lato ingaggio decisamente alla portata dei bianconeri: circa 1,5 milioni di euro, ma lordi. Anche per questo fa gola a diversi club europei, spagnoli in primis ma anche inglesi. Insomma, la Juve dovrebbe muoversi in fretta e con fare deciso per anticipare quella che è una concorrenza importante. Parliamo pur sempre di un calciatore prendibile a costo zero.

Va detto che la Juve ha già da tempo il mirino puntato in Spagna. Per il ruolo di play, infatti, i bianconeri hanno cerchiato in rosso il nome di Mendoza dell’Elche. Vent’anni e con clausola da 20 milioni valida pure a gennaio. Il problema è che sulle sue tracce c’è anche il Real Madrid.