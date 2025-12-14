Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Loftus-Cheek via dal Milan a gennaio: lo scambio che mette in offside l’Inter

Foto dell'autore

Il centrocampista inglese nelle vesti di contropartita per il pallino di Igli Tare

A inizio stagione, complice il ritorno di Allegri, in molti avevano pronosticato per Loftus-Cheek una stagione da protagonista, dopo l’ultima terribile annata vissuta più fuori che dentro al campo.

Almeno fin qui, invece, è stata poco diversa da quella passata: non ha giocato tantissimo, un totale di 715′ in campionato, ed ecco che i rumors su un suo possibile addio (addirittura a gennaio) sono tornati a essere molto insistenti.

Loftus-Cheek in Lazio-Milan
Loftus-Cheek via dal Milan a gennaio: lo scambio che mette in offside l’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Loftus-Cheek vorrebbe giocare con maggiore regolarità, perché ambisce ancora a entrare nei convocati di Tuchel per il prossimo Mondiale. Età (30 anni a gennaio) e contratto, in scadenza fra solo un anno e mezzo difficilmente permetterebbero al Milan di fare molta cassa con il suo cartellino, nel 2023 costato poco meno di 20 milioni di euro.

Va detto, però, che il Milan potrebbe provare a utilizzare Loftus-Cheek come pedina di scambio. Proprio nelle ultime ore ha ripreso forza la candidatura della Lazio di Maurizio Sarri, grande estimatore dell’inglese. Ma anche suo ex allenatore ai tempi del Chelsea: la miglior stagione della sua carriera è stata proprio quella con l’allenatore toscano.

Milan, Gila nel mirino: Loftus-Cheek nell’affare?

Il Milan potrebbe offrire Loftus-Cheek per avere uno sconto sul cartellino di Mario Gila, da mesi nome caldo per la difesa rossonera oltre che dell’Inter. Del resto fu Igli Tare, ora Ds del ‘Diavolo’ a portarlo in biancoceleste nel 2022.

Gila contro Rabiot in Lazio-Milan
Milan, Loftus-Cheek pedina di scambio per Gila (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Anche lo spagnolo è in scadenza a giugno 2027, ma Lotito – specie a gennaio – potrebbe chiedere ugualmente sui 30 milioni di euro. Loftus-Cheek potrebbe teoricamente far abbassare la valutazione di 7/8 milioni.

Parliamo comunque di una operazione piuttosto complicata, soprattutto perché il londinese ha uno stipendio (da 4 milioni netti) abbastanza alto per gli standard della Lazio.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie