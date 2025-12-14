Loftus-Cheek via dal Milan a gennaio: lo scambio che mette in offside l’Inter

Il centrocampista inglese nelle vesti di contropartita per il pallino di Igli Tare

A inizio stagione, complice il ritorno di Allegri, in molti avevano pronosticato per Loftus-Cheek una stagione da protagonista, dopo l’ultima terribile annata vissuta più fuori che dentro al campo.

Almeno fin qui, invece, è stata poco diversa da quella passata: non ha giocato tantissimo, un totale di 715′ in campionato, ed ecco che i rumors su un suo possibile addio (addirittura a gennaio) sono tornati a essere molto insistenti.

Loftus-Cheek vorrebbe giocare con maggiore regolarità, perché ambisce ancora a entrare nei convocati di Tuchel per il prossimo Mondiale. Età (30 anni a gennaio) e contratto, in scadenza fra solo un anno e mezzo difficilmente permetterebbero al Milan di fare molta cassa con il suo cartellino, nel 2023 costato poco meno di 20 milioni di euro.

Va detto, però, che il Milan potrebbe provare a utilizzare Loftus-Cheek come pedina di scambio. Proprio nelle ultime ore ha ripreso forza la candidatura della Lazio di Maurizio Sarri, grande estimatore dell’inglese. Ma anche suo ex allenatore ai tempi del Chelsea: la miglior stagione della sua carriera è stata proprio quella con l’allenatore toscano.

Milan, Gila nel mirino: Loftus-Cheek nell’affare?

Il Milan potrebbe offrire Loftus-Cheek per avere uno sconto sul cartellino di Mario Gila, da mesi nome caldo per la difesa rossonera oltre che dell’Inter. Del resto fu Igli Tare, ora Ds del ‘Diavolo’ a portarlo in biancoceleste nel 2022.

Anche lo spagnolo è in scadenza a giugno 2027, ma Lotito – specie a gennaio – potrebbe chiedere ugualmente sui 30 milioni di euro. Loftus-Cheek potrebbe teoricamente far abbassare la valutazione di 7/8 milioni.

Parliamo comunque di una operazione piuttosto complicata, soprattutto perché il londinese ha uno stipendio (da 4 milioni netti) abbastanza alto per gli standard della Lazio.