Milan, Tare sfoglia la margherita per la difesa a gennaio: sogno Gila, Disasi l’alternativa | CM.IT

I rossoneri di Massimiliano Allegri continua a collezionare vittorie e sono in vetta alla classifica col Napoli: a gennaio serve un difensore per competere

Il 3-2 esterno contro il Torino di Marco Baroni, granata ribaltati dopo l’ingresso di Christian Pulisic, ha riportato il Milan in vetta alla classifica della Serie A con 31 punti, gli stessi del Napoli di Antonio Conte campione d’Italia in carica.

Dalle parti di Milanello l’entusiasmo è alle stelle e, in vista della sessione invernale del calciomercato, si cercherà di puntellare la rosa per lottare fino all’ultimo per la conquista dello Scudetto.

Mentre circola con insistenza il nome di Joshua Zirkzee per il reparto avanzato, con l’attaccante del Manchester United concretamente nel mirino anche della Roma di Gian Piero Gasperini, la priorità è quella di rinforzare la difesa.

E il direttore sportivo Igli Tare si è già messo in moto per regalare all’allenatore Massimiliano Allegri il rinforzo giusto per la squadra rossonera in vista della seconda parte di stagione.

Milan, priorità difensore a gennaio: Gila il sogno, Disasi l’alternativa

Il sogno di Tare è un giocatore che lui stesso ha scoperto e portato in Italia nel 2022: Mario Gila. Legato alla Lazio da un contratto valido fino al 2027, il 25enne spagnolo difficilmente rinnoverà l’accordo e, a giugno, può lasciare i biancocelesti.

Più difficile a gennaio, vista anche la delicata situazione che vive il club di Claudio Lotito sul mercato, ma Tare non lo perde di vista ed è pronto a fiondarsi qualora dovesse aprirsi uno spiraglio.

L’alternativa low cost, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è Axel Disasi. ll 27enne centrale francese è ai margini della rosa del Chelsea, col club londinese che potrebbe prendere in considerazione anche l’idea di liberarsi del calciatore in prestito.

Di certo, prima degli altri reparti, Tare nel prossimo mese vuole rinforzare il roster dei centrali. Poi si penserà al resto e alle eventuali occasioni che si presenteranno.