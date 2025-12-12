Zirkzee, perché la Roma è in vantaggio: cosa sta succedendo adesso

L’olandese resta il primo obiettivo dei giallorossi. Il Milan è alla finestra.

La dirigenza della Roma e Gian Piero Gasperini hanno sempre lo stesso obiettivo per l’attacco: Zirkzee. Come raccontiamo da tempo su queste pagine, il club giallorosso vuole infatti consegnare molto presto al tecnico piemontese un rinforzo valido per il reparto offensivo e il nome che mette d’accordo tutti è sempre quello dell’ex Bologna.

Il costo poi non cambia e si aggira sui 30 milioni di euro. I Red Devils, dopo averlo pagato 40 milioni, stanno facendo quindi delle valutazioni per gennaio, ma hanno già ricevuto il messaggio del giocatore che resta quello di andare via molto presto, per puntare al Mondiale.

Giocare con continuità è quindi il suo obiettivo principale e la Roma, ovviamente, può garantirgli una vetrina importante. E il Milan? Sicuramente anche i rossoneri sono interessati, ma il club giallorosso ha il vantaggio di esser arrivato per primo in questa stagione sul giocatore.