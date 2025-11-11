Atalanta
Zirkzee, non solo Roma: cosa sta succedendo in queste ore | CM.IT

L’attaccante olandese, in forza allo United, vuole tornare in Serie A

La rottura è, di nuovo, ufficiale. Zirkzee vuole lasciare il Manchester United e già da tempo, come stiamo raccontando qui su Calciomercato.it, ha comunicato la sua volontà di tornare in Serie A.

La Roma c’è e ha già avuto modo di approfondire i contorni dell’affare con alcuni intermediari.

Zirkzee, non solo Roma: cosa sta succedendo in queste ore (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il Milan vigila, ma senza trascurare altri obiettivi. Sia i rossoneri sia i giallorossi fanno comunque sul serio: il desiderio di entrambe è quello di rafforzare la rosa con un attaccante vero, forte e in grado di segnare con maggiore continuità.

L’ostacolo? Il solito West Ham, con cui l’agente del calciatore, Kia Jorabchian, ha da tempo un ottimo rapporto.

