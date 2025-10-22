DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 22 ottobre: Juventus, Tudor lancia Vlahovic LIVE

In vista di Real Madrid-Juventus di stasera, bianconeri in assetto da battaglia: Tudor pensa a un 3-5-1-1 molto compatto, con la fisicità di Vlahovic davanti, assistito da Yildiz. Conceicao può partire dalla panchina, in mezzo tanta fisicità con McKennie, Thuram e Koopmeiners. Kalulu e Cambiaso sugli esterni, la difesa torna a tre con Gatti, Rugani e Kelly davanti a Di Gregorio.