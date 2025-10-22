DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 22 ottobre: Juventus, Tudor lancia Vlahovic LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 22 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
Seconda tranche della terza giornata di Champions League, dopo i match di ieri sera. Dopo la vittoria dell’Inter e il roboante ko del Napoli, stasera tocca a Juventus e Atalanta.
I bianconeri, in crisi di risultati, sono di scena in casa del Real Madrid, per cercare una svolta. I bergamaschi, invece, ricevono lo Slavia Praga, a caccia della seconda vittoria.
Real Madrid-Juventus, Tudor rilancia Vlahovic dal 1'
In vista di Real Madrid-Juventus di stasera, bianconeri in assetto da battaglia: Tudor pensa a un 3-5-1-1 molto compatto, con la fisicità di Vlahovic davanti, assistito da Yildiz. Conceicao può partire dalla panchina, in mezzo tanta fisicità con McKennie, Thuram e Koopmeiners. Kalulu e Cambiaso sugli esterni, la difesa torna a tre con Gatti, Rugani e Kelly davanti a Di Gregorio.