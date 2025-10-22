Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 22 ottobre: Juventus, Tudor lancia Vlahovic LIVE

Foto dell'autore

Ecco tutte le notizie di oggi 22 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

Seconda tranche della terza giornata di Champions League, dopo i match di ieri sera. Dopo la vittoria dell’Inter e il roboante ko del Napoli, stasera tocca a Juventus e Atalanta.

Igor Tudor
DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 22 ottobre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

I bianconeri, in crisi di risultati, sono di scena in casa del Real Madrid, per cercare una svolta. I bergamaschi, invece, ricevono lo Slavia Praga, a caccia della seconda vittoria.

LIVE

Real Madrid-Juventus, Tudor rilancia Vlahovic dal 1'

In vista di Real Madrid-Juventus di stasera, bianconeri in assetto da battaglia: Tudor pensa a un 3-5-1-1 molto compatto, con la fisicità di Vlahovic davanti, assistito da Yildiz. Conceicao può partire dalla panchina, in mezzo tanta fisicità con McKennie, Thuram e Koopmeiners. Kalulu e Cambiaso sugli esterni, la difesa torna a tre con Gatti, Rugani e Kelly davanti a Di Gregorio.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie