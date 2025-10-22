Atalanta
Mancini prende tempo con la Juve: “Sta aspettando quest’altro club”

In casa bianconera la situazione in panchina resta piuttosto delicata. Arriva un annuncio sul futuro dell’allenatore italiano 

La Juventus non ha più troppi margini d’errore. I bianconeri vivono un momento piuttosto delicato alimentato dal brutto ko di Como arrivato al rientro dalla sosta.

Mancini
Mancini prende tempo con la Juve: "Sta aspettando quest'altro club" – Calciomercato.it

La squadra di Igor Tudor non vince dalla gara interna contro l’Inter di oltre un mese fa e sia in campionato che in Champions le cose rischiano di complicarsi. La lunga serie di pareggi consecutivi è stata quindi interrotta dalla sconfitta contro Nico Paz e soci, ed ora la Juve si ritrova a cercare un cambio passo nell’ostica trasferta di stasera a Madrid contro il Real.

Di fronte uno dei peggiori avversari possibili considerando il momento, ma Tudor ieri in conferenza ha provato a suonare la carica: “Mi aspetto una grande reazione, credo che faremo una partita importante, coraggiosa e con la volontà di far male al Real Madrid”.

È lecito attendersi quindi una prestazione importante anche per scacciare le voci su un eventuale cambio in panchina: “Le voci e i nomi dei miei possibili successori? Io non penso a me, sono concentrato soltanto sulla squadra. Vivo le difficoltà con lucidità e concentrazione per capire cosa sia meglio per la squadra”.

Nonostante Tudor provi a distogliere l’attenzione dal suo futuro la situazione resta piuttosto incandescente con il profilo di Roberto Mancini che resta in quota al netto di altre possibilità.

Calciomercato Juventus, dal momento di Tudor al nome di Mancini: l’annuncio

Il futuro di Tudor è inevitabilmente legato ai risultati e alle prossime prestazioni. La tensione infatti inizia a salire e le voci su un eventuale erede si susseguono.

Tudor
Calciomercato Juventus, dal momento di Tudor al nome di Mancini: l’annuncio (LaPresse) – Calciomercato.it

A tal proposito il giornalista Enzo Bucchioni a ‘Radio sportiva’ ha ammesso: “Tudor in questo momento è un allenatore debole, ma la possibilità per la Juve di prendere un allenatore forte ancora c’è”.

In questo senso il collega ha sottolineato: “Ad esempio sta circolando il nome di Roberto Mancini, anche se sembra che lui stia aspettando il Manchester United”. L’ex Inter è tra i profili che circolano per un eventuale futuro in bianconero, ma la concorrenza è in agguato e l’elenco è lungo, il tutto mentre si attende il verdetto del campo su Tudor.

