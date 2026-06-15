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Amorim pronto a dare l’ok alla cessione, addio al Milan sempre più vicino per Fofana

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Ruben Amorim è pronto a firmare il contratto da allenatore del Milan in vista della prossima stagione con il tecnico portoghese che avrebbe trovato l’accordo su tutto con la proprietà rossonera.

Youssouf Fofana
Milan, possibile addio per Fofana (Ansa Foto) – calciomercato.it

In attesa dell’ufficializzazione, il tecnico starebbe iniziando a studiare quella che è la rosa a disposizione in rossonero, valutando possibile conferme, cessioni o acquisti in vista dell’estate.

Tra i calciatori che potrebbero dire addio al Milan c’è Youssouf Fofana con il francese che potrebbe non rientrare nei piani del tecnico portoghese per la prossima stagione. Classe 1999, l’ex Monaco ha diverso mercato sia in Francia che in Inghilterra e potrebbe salutare per una somma attorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe al Milan di trovare un sostituto all’altezza con caratteristiche tecniche maggiormente adatte al gioco di Amorim.

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