Concorrenza agguerrita per Rayan: il Milan ha un alleato | CM.IT

Foto dell'autore

Il talentino brasiliano sta facendo benissimo al Vasco da Gama e piace alle big europee

Grazie alla rete nel derby contro il Fluminense, Rayan ha messo a segno il suo sedicesimo gol stagionale, di cui undici in campionato. Finito già dalla scorsa estate nei radar di Milan Roma, l’attaccante 19enne sembra destinato a lasciare il Vasco da Gama tra gennaio e la prossima estate.

Rayan esulta con la maglia del Brasile
Rayan (ANSA FOTO) – calciomercato.it

Non munito di passaporto comunitario, il mancino di Rio de Janeiro non potrebbe essere tesserato in inverno dal club giallorosso, mentre per i rossoneri questa ostativa non esiste. Il grande ostacolo è rappresentato dalla grande concorrenza che è destinato a far crescere il prezzo del cartellino.

Milan su Rayan: mandato a Zahavi

Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano una valutazione da almeno 30 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza il 31 dicembre del 2026. La scorsa estate, il ragazzo ha rifiutato le ricche proposte provenienti dall’Arabia, avendo in mente solamente l’Europa nel suo futuro.

Ibra, Tare, Furlani e Allegri (LaPresse) – calciomercato.it

Non a caso, nei gironi scorsi Pini Zahavi ha ricevuto l’autorizzazione a trattare con i club del Vecchio Continente. Un mandato che potrebbe rappresentare anche una corsia preferenziale per il Milan, visto che il super agente in estate ha portato Nkunku nel capoluogo lombardo.

L’israeliano, tuttavia, ha ottimi rapporti anche con diverse società di Premier League, dove Arsenal, Brighton, Chelsea, Newcastle e Tottenham stanno monitorando con attenzione i progressi del calciatore, abile a giostrare sia sulle fasce, sia al centro dell’attacco.

