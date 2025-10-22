“Dalla stagione 2008/2009”: la statistica che fa stizzire Tudor dopo Real-Juve

Le parole del tecnico bianconero dopo la sconfitta in casa del Real Madrid

La Juve tiene testa al Real, ma alla fine esce sconfitta. Come evidenziato da Giulia Mizzoni a ‘Prime’, è da 7 partite che i bianconeri non vincono. Si tratta della “striscia più lunga dalla stagione 2008/2009”. Tudor, appena arrivato, non gradisce e risponde stizzito: “Statistica eh…”. “Sì – controreplica la Mizzoni – faccio questa statistica per onorare i numeri, però mi interessa di più onorare la prestazione”.

A proposito della prestazione, senz’altro ottima, il tecnico della Juve sottolinea come ci sia del “rammarico per non aver portato un punto a casa. I ragazzi sono dispiaciuti, perché credono che lo avrebbero meritato”.

“Si è sofferto come normale che sia – ha aggiunto Tudor – ma è un peccato non aver messo la palla dentro. Chi dei tuoi calciatori possono diventare i leader della Juve che verrà? I leader devono essere sempre tutti, noi da questo punto di vista siamo sotto rispetto a quello che vorrei. La maglia della Juve pesa molto, bisogna crescere sotto questo aspetto”.

Stasera l’approccio è stato quello giusto: “Ma in realtà lo abbiamo sbagliato in poche partite, poi è chiaro che questa squadra ha i suoi punti di forza ma anche i suoi limiti. Va data fiducia, perché questa è la strada. Esco contento e fiducioso, poi la rabbia c’è perché non piace uscire sconfitti”.

A ‘Sky Sport’, invece, ha parlato Dusan Vlahovic. Il serbo è stato uno dei migliori in campo: “Tutti stiamo dando il cento per cento, ma non basta. dobbiamo dare qualcosa in più, altrimenti una partita facciamo bene e tre no. Continuità? decide il mister chi mettere in campo”.