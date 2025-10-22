Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

“Dalla stagione 2008/2009”: la statistica che fa stizzire Tudor dopo Real-Juve

Foto dell'autore

Le parole del tecnico bianconero dopo la sconfitta in casa del Real Madrid

La Juve tiene testa al Real, ma alla fine esce sconfitta. Come evidenziato da Giulia Mizzoni a ‘Prime’, è da 7 partite che i bianconeri non vincono. Si tratta della “striscia più lunga dalla stagione 2008/2009”. Tudor, appena arrivato, non gradisce e risponde stizzito: “Statistica eh…”. “Sì – controreplica la Mizzoni – faccio questa statistica per onorare i numeri, però mi interessa di più onorare la prestazione”.

Tudor a Prime
Le dichiarazioni di Tudor dopo Real-Juve – Calciomercato.it

A proposito della prestazione, senz’altro ottima, il tecnico della Juve sottolinea come ci sia del “rammarico per non aver portato un punto a casa. I ragazzi sono dispiaciuti, perché credono che lo avrebbero meritato”.

“Si è sofferto come normale che sia – ha aggiunto Tudor – ma è un peccato non aver messo la palla dentro. Chi dei tuoi calciatori possono diventare i leader della Juve che verrà? I leader devono essere sempre tutti, noi da questo punto di vista siamo sotto rispetto a quello che vorrei. La maglia della Juve pesa molto, bisogna crescere sotto questo aspetto”.

Stasera l’approccio è stato quello giusto: “Ma in realtà lo abbiamo sbagliato in poche partite, poi è chiaro che questa squadra ha i suoi punti di forza ma anche i suoi limiti. Va data fiducia, perché questa è la strada. Esco contento e fiducioso, poi la rabbia c’è perché non piace uscire sconfitti”.

A ‘Sky Sport’, invece, ha parlato Dusan Vlahovic. Il serbo è stato uno dei migliori in campo: “Tutti stiamo dando il cento per cento, ma non basta. dobbiamo dare qualcosa in più, altrimenti una partita facciamo bene e tre no. Continuità? decide il mister chi mettere in campo”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie