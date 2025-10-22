La Juve tiene testa al Real, ma alla fine va ko: Atalanta bloccata dallo Slavia

La squadra di Tudor spreca tanto ed è condannata dalla rete di Bellingham. Juric fa solo 0-0 contro i cechi

A Madrid, la Juve subisce la seconda sconfitta consecutiva in appena tre giorni. Ma al ‘Bernabeu’, i bianconeri giocano alla pari della squadra di Xabi Alonso, privo va detto di diversi elementi, sprecando però diverse occasioni da gol. L’ultimissima, clamorosa, con Openda nel finale.

Alle ‘Merengues’ basta la rete di Bellingham al quarto d’ora della ripresa – fa quasi tutto Vinicius, con l’inglese che deve solo depositare in rete il pallone – per prendersi i tre punti e raggiungere in vetta alla classifica, a punteggio pieno, PSG, Inter, Bayern e Arsenal.

A proposito di classifica, quella della formazione di Tudor fa piangere: appena 2 punti e 25esimo posto. Se la League Phase finisse oggi, Vlahovic (tra i migliori in campo) e compagni sarebbero esclusi anche dai playoff.

Da Madrid a Bergamo, dove l’Atalanta di Juric non è andata oltre lo 0-0 contro i cechi dello Slavia Praga. Un risultato deludente quello per i nerazzurri e la prova che in Europa, ad alti livelli, nessuna partita è scontata.