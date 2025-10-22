Atalanta
Serie A, gli arbitri dell’ottava giornata: i big match a Mariani e Colombo

Foto dell'autore

Sabato pomeriggio il Napoli ospita l’Inter, mentre il posticipo di domenica sera vede la Juventus di scena sul campo della Lazio

Sono stati designati gli arbitri dell’ottava giornata del campionato di Serie A che prenderà il via venerdì con l’anticipo tra Milan e Pisa che sarà diretto da Zufferli. Il match clou è in programma sabato pomeriggio al ‘Maradona’, dove il Napoli riceverà l’Inter: gara molto delicata affidata al fischietto internazionale Mariani.

Arbitri Serie A, Mariani per Napoli-Inter
L’arbitro Mariani designato per Napoli Inter (LaPresse) – Calciomercato.it

Domenica aperitivo con il derby degli Appennini tra la Fiorentina e il Bologna che sarà arbitrato da La Penna. Il programma si chiude con il posticipo dello stadio ‘Olimpico’: altra super sfida tra Lazio e Juventus, per la quale il designatore Rocchi ha scelto Colombo. Come prevedibile, fermati Marinelli e Abisso dopo gli errori di Milan-Fiorentina. Ecco tutti gli accoppiamenti:

MILAN – PISA Venerdì 24/10 h. 20.45
ZUFFERLI
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI

UDINESE – LECCE Sabato 25/10 h. 15.00
FELICIANI
VECCHI – MORO
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: MERAVIGLIA

PARMA – COMO Sabato 25/10 h. 15.00
CHIFFI
YOSHIKAWA – LAUDATO
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DOVERI

NAPOLI – INTER Sabato 25/10 h. 18.00
MARIANI
BINDONI – BACCINI
IV: AYROLDI
VAR: MARINI
AVAR: PEZZUTO

CREMONESE – ATALANTA Sabato 25/10 h. 20.45
ARENA
PALERMO – CIPRESSA
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: MARESCA

TORINO – GENOA h. 12.30
BONACINA
LO CICERO – BERCIGLI
IV: MASSA
VAR: DI BELLO
AVAR: MAGGIONI

VERONA – CAGLIARI h. 15.00
DIONISI
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV: DI MARCO
VAR: DOVERI
AVAR: SERRA

SASSUOLO – ROMA h. 15.00
MANGANIELLO
BERTI – FONTEMURATO
IV: FABBRI
VAR: PEZZUTO
AVAR: SOZZA

FIORENTINA – BOLOGNA h. 18.00
LA PENNA
IMPERIALE – PRETI
IV: GUIDA
VAR: PATERNA
AVAR: MARINI

LAZIO – JUVENTUS h. 20.45
COLOMBO
ALASSIO – TEGONI
IV: CREZZINI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA

