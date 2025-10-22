DIRETTA Champions, Real Madrid-Juve e Atalanta-Slavia Praga: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bernabeu’ tra i blancos di Alonso e i bianconeri di Tudor e quello della ‘New Balance Arena’ tra i nerazzurri di Juric e i biancorossi di Trpisovsky in tempo reale

La Juventus e l’Atalanta affrontano nell’ordine il Real Madrid in trasferta e lo Slavia Praga in casa nelle gare serali del mercoledì valide per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Due sfide molto delicate che possono indirizzare il cammino europeo delle formazioni italiane che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri Vincic e De Burgos.

Da un lato, allo stadio ‘Santiago Bernabeu’, i bianconeri di Igor Tudor sognano il colpaccio. Serve un risultato positivo per uscire dalla crisi dopo il ko in Serie A contro il Como e i due pareggi nelle prime due giornate ottenuti contro il Borussia Dortmund e il Villarreal. Le Merengues di Xabi Alonso, che invece sono reduci dal successo nella Liga contro il Getafe ma senza Carvajal squalificato, vogliono restare a punteggio pieno dopo aver battuto Marsiglia e Kairat Almaty. Lo scorso luglio, agli ottavi del Mondiale per Club, gli spagnoli si imposero per 1-0.

Dall’altro lato, alla ‘New Balance Arena’, i nerazzurri di Ivan Juric vogliono tornare a vincere come fatto contro il Club Brugge dopo i pareggi in campionato contro Como e Lazio per provare a rientrare nelle prime otto della graduatoria. Per i biancorossi di Jindrich Trpisovsky, invece, si tratta del secondo viaggio in Italia dopo il ko rimediato con l’Inter al secondo turno ed il pareggio all’esordio contro il Bodo Glimt. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre.

Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga, formazioni ufficiali e dove vederle in tv

La partita di Madrid sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi in esclusiva sulla app di Amazon Prime, mentre quella di Bergamo sarà trasmessa in televisione su Sky Sport. Calciomercato.it vi offre i match tra Real e Juve e tra Atalanta e Slavia Praga live in tempo reale.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Bellingham, Tchouameni; Diaz, Guler, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric

SLAVIA PRAGA (4-3-2-1): Markovic; Boril, Vlcek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley, Moses; Kusej, Provod; Chory. Allenatore: Trpisovsky

ARBITRO: Ricardo De Burgos (Spagna)

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: PSG, Inter e Arsenal punti 9; Borussia Dortmund e Manchester City 7; Bayern Monaco, Newcastle, Real Madrid, Barcellona e Qarabag 6; Psv Eindhoven e Tottenham 4; Marsiglia, Sporting CP, Club Brugge, Eintracht Francoforte, Liverpool, Chelsea, Atletico Madrid, Galatasaray, Atalanta, Union SG e Napoli 3; Juventus, Bodo Glimt, Pafos e Bayer Leverkusen 2; Monaco, Slavia Praga, Villarreal, Copenaghen, Olympiacos e Kairat Almaty 1; Benfica, Athletic Bilbao e Ajax 0.