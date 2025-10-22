PAGELLE E TABELLINO REAL MADRID-JUVENTUS 1-0: Yildiz stecca, Di Gregorio non basta

Voti, top e flop del match del ‘Santiago Bernabeu’ valido per la prima fase della Champions League. Decisiva la rete nella ripresa di Bellingham

Una Juventus orgogliosa e sul pezzo non basta per uscire indenne dal catino del ‘Santiago Bernabeu’ contro la corazzata Real Madrid.

Gara aperta fino alla fine, con la formazione di Tudor che esce con qualche rimpianto dalla sfida in casa dei ‘Blancos’. Vlahovic crea e disfa un’occasione capitale a inizio ripresa, mentre qualche minuto più tardi è il lampo di Bellingham a decidere la contesa. Arda Guler è ovunque, mentre l’amico e connazionale Yildiz marca visita.

Le pagelle di Real Madrid-Juventus: Guler, che personalità! Vlahovic fa e disfa, Mbappe a secco

REAL MADRID

TOP: Arda Guler 7,5 – Bellingham spacca la partita con un guizzo da centravanti di razza, ma è il baby gioiello turco la bussola del Real di Xabi Alonso. Calamita una quantità industriale di palloni, distribuendoli con sagacia e qualità. Oltre a macinare chilometri: personalità da vendere e standing ovation meritata.

FLOP: Mbappe 5 – Stavolta marca visita, dopo una striscia incredibile di 11 gare dove era andato sempre a segno. Murato due volte da Di Gregorio, per una sera non riesce a trovare la stoccata vincente. Il meno incisivo dell’atomico reparto offensivo dei ‘Blancos’.

Courtois 7

Valverde 6,5

Militao 5,5

Asencio 6 (88′ Garcia SV)

Carreras 5,5

Tchouameni 6

Arda Guler 7,5 (75′ Camavinga 5,5)

(75′ Camavinga 5,5) Brahim Diaz 5,5 (84′ Fran Garcia SV)

Bellingham 7

Vinicius 6,5 (84′ Mastantuono SV)

Mbappe 5

All. Xavi Alonso 6,5

JUVENTUS

TOP: Di Gregorio 7 – Tre paratone, la prima nel primo tempo su Mbappe. Nella ripresa si ripete da campione ancora sul fuoriclasse francese, stoppando qualche attimo dopo anche Brahim Diaz. Tiene in piedi la Juventus, ma non basta per uscire con un risultato positivo dalla tana del Real Madrid.

FLOP: Yildiz 5 – Non si accende nella notte di gala del Bernabeu, perdendo il duello con l’amico Arda Guler. Spento e poco brillante, il Real lascia spazi invitanti ma il ‘Diez’ non ne approfitta. Era uno dei più attesi, però non lascia il segno. Deludente.

Di Gregorio 7

Gatti 6,5

Rugani 6

Kelly 5,5

Kalulu 6,5

McKennie 5

Koopmeiners 5,5 (75′ Locatelli 5,5)

Thuram 6 (63′ Conceicao 6)

Cambiaso 5,5 (88′ Kostic SV)

Yildiz 5 (75′ Openda 5)

Vlahovic 5,5 (75′ David 6)

All. Tudor 6

Arbitro: Vincic 5,5

Champions League, il tabellino di Real Madrid-Juventus: Bellingham decisivo

La Juve di Tudor rimedia la seconda sconfitta consecutiva, ma stavolta dà segnai di risveglio nella tana del Real Madrid. Bellingham punisce la ‘Vecchia Signora’, che però ha avuto le chance per far male agli spagnoli e uscire con un risultato positivo dal Bernabeu.

REAL MADRID-JUVENTUS 1-0

57′ Bellingham

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Asencio (88′ Garcia), Carreras; Tchouameni, Arda Guler (75′ Camavinga); Brahim Diaz (84′ Fran Garcia), Bellingham, Vinicius (84′ Mastantuono); Mbappe. A disposizione: Lunin, Gonzalez, Endrick, Rodrygo, Mendy, Pitarch. Allenatore: Xabi Alonso

Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, McKennie, Koopmeiners (75′ Locatelli), Thuram (63′ Conceicao), Cambiaso (88′ Kostic); Yildiz (75′ Openda), Vlahovic (75′ David). A disposizione: Perin, Fuscaldo, Zhegrova, Adzic, Miretti, Joao Mario. Allenatore: Tudor

Arbitro: Vincic (Slovacchia)

VAR: Dankert (Germania)

Ammoniti: Brahim Diaz (R)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 5′; presenti 72.874 spettatori per il match del ‘Santiago Bernabeu’.