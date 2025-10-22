DIRETTA Roma-Viktoria Plzen, Gasperini in conferenza stampa LIVE

Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida di Europa League, già fondamentale per il cammino verso gli ottavi di finale diretti

La Roma torna a giocare in Europa League dopo il ko contro il Lille che ha messo la squadra di Gasperini nelle condizioni di non sbagliare per puntare agli ottaci di finale diretti. I giallorossi devono riscattare anche la sconfitta con l’Inter, magari dando segnali soprattutto a livello offensivo.

Alla vigilia del match dell’Olimpico le parole in conferenza stampa dell’allenatore della Roma:

Sugli infortunati e Angelino. “Su Angelino c’è un comunicato medico, ci sono degli accertamenti che sta facendo e non entro nel merito. Dovete fare affidamento su quello che dicono i medici, ci auguriamo sia disponibile al più presto. Per il resto, incrocio le dita, ma siamo tutti disponibili”.

Come l’ha visto Bailey e come sta? Può giocare titolare? “Mi ripeto, i titolari sono tutti quelli che giocano, dall’inizio o in corso. Purtroppo più di 11 non possono giocare. Nello specifico è tanto che è fuori, non penso giochi dall’inizio, l’importante è che sia guarito, ci vorrà qualche settimana ma qualche spezzone può giocarlo”.

Quanto può pesare la partita di domani nel cammino in Europa? “Abbiamo bisogno di vincere per andare avanti. Non è un girone dei più facili rispetto alla competizione, dobbiamo cercare partita per partita punti per migliorare la classifica. È sempre molto corta, tra il nono posto e il ventiquattresimo e i primi otto i punti sono pochi di differenza, quindi ogni partita è importante. Ma dobbiamo tornare a vincere”.

Sui problemi offensivi. “La partita con l’Inter ci ha dato una fiducia diversa, abbiamo tirato 10 volte in area contro una squadra così forte ed è un bel segnale rispetto ad altre partite in cui avevamo costruito meno. Abbiamo gente come Dybala, Bailey, Soulé, Dovbyk, come per tutti brava dal punto di vista balistico. Ma anche di testa con Celik, Cristante, Hermoso. Abbiamo tirato con tanti giocatori, possiamo essere più precis, poi ci sono gli episodi. I rigori o i tiri a porta vuota sono anche momenti, ma se produciamo tante occasioni è un bel segnale”.

Quando il campo deciderà se c’è un titolare e una riserva tra Dovbyk e Ferguson oppure ci sarà sempre questa rotazione? “Ma il tourbillon c’è in tutta Europa per tutta la squadra, in tutte le partite i cinque cambi riguardano gli attaccanti. Questa è la situazione da dopo il Covid, per questo non si può parlare di titolari e riserve. Ma anche nella stessa partita, nei 90 minuti, c’è l’opportunità di utilizzare più giocatori. Basta vedere i tabellini di tutte le partite per vedere quando vengono fatte le sostituzioni. Chiaro che in attacco è dove si va ad agire più spesso”.

Roma-Viktoria Plzen, Celik sul rinnovo: “Sono contento qui, vedremo”

Ti aspettavi di fare bene in questo modo da braccetto? State parlando di rinnovo? “Posso giocare come braccetto e come quinto, per me non è un problema. Voglio fare sempre belle prestazioni, questo è importante per me. Vorrei giocare sempre bene, sono concentrato e contento a Roma, vedremo quello che succederà”.

Il ruolo di difensore centrale ti piace? “Mi sento molto bene in questo ruolo, difendo e attacco, sono contento però se gioco bene”.

(IN AGGIORNAMENTO)