DIRETTA | Tutte le notizie di venerdì 3 ottobre: recupero difficile per Tomori

tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e sulle partite delle squadre di Serie A ed estere in Europa

Si è chiusa la tre giorni europea con la Roma che non sorride: tonfo all’Olimpico dei giallorossi, sconfitti dal Lille. Sempre in Europa League, il Bologna non va oltre il pari casalingo contro il Friburgo. Bene invece la Fiorentina, che ha regolato 2-0 il Sigma Olomuc in Conference.

Questa sera riparte invece subito il campionato di Serie A, con l’anticipo del ‘Bentegodi’ tra Verona e Sassuolo. Grande attesa ovviamente per il big match che chiuderà la 6° giornata domenica sera tra Juventus e Milan.

Torino, Baroni sempre a rischio: con la Lazio è decisiva

Baroni resta in bilico sulla panchina del Torino: la sfida contro la Lazio potrebbe essere decisiva per il futuro del tecnico, con De Rossi e Palladino in lizza in caso di esonero.

Milan, difficile il recupero di Tomori per la Juve

Difficile il recupero di Tomori per il Milan in vista del big match contro la Juventus: il difensore si è allenato ancora a parte, al suo posto Allegri potrebbe puntare sull’ex De Winter.

