DIRETTA Serie A, Verona-Sassuolo: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra i gialloblu di Zanetti e i neroverdi di Grosso in tempo reale

Il Verona ospita il Sassuolo nell’anticipo del venerdì che apre la sesta giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Fourneau della sezione di Roma 1.

Reduci dalla sconfitta contro la Roma, ma ancora imbattuti davanti al proprio pubblico, i gialloblu di Paolo Zanetti vanno a caccia della prima vittoria stagionale. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per raggiungere in classifica proprio gli emiliani e non arrivare alla seconda sosta per le Nazionali in una situazione pericolosa.

I neroverdi di Fabio Grosso, invece, vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta contro l’Udinese e iniziare a raccogliere punti anche in trasferta. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale a due stagioni fa quando gli scaligeri si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Swiderski.

Verona-Sassuolo, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ tra Verona e Sassuolo live in tempo reale.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Lauriente. All. Grosso

CLASSIFICA SERIE A: Milan, Napoli e Roma punti 12; Juventus 11; Inter, Atalanta e Cremonese 9; Como 8; Bologna, Cagliari e Udinese 7; Lazio e Sassuolo 6; Parma 5; Torino 4; Fiorentina e Verona 3, Genoa, Pisa e Lecce 2.

PROSSIMI IMPEGNI: Lecce-Sassuolo sabato 18 ottobre ore 15; Pisa-Verona sabato 18 ottobre ore 15.