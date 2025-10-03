Juventus, mercato ancora non pervenuto: i numeri flop di inizio stagione

Da Joao Mario a Openda e David, i nuovi acquisti della Juventus ancora non incidono: i numeri di inizio stagione

Calciomercato cercasi. Nelle prime sette partite stagionali della nuova Juventus di Igor Tudor, non hanno ancora inciso tutti i nuovi acquisti fatti nell’ultime sessione estiva.

Il bottino è ancora fermo al primo ed unico gol di Jonathan David, realizzato all’esordio in Serie A contro il Parma. Poi c’è stato soltanto un altro assist, quello realizzato da Joao Mario in Champions League contro il Borussia Dortmund. Openda è ancora a secco, mentre per Zhegrova finora ci sono stati solo scampoli di gioco.

Nonostante il breve stop per infortunio, soltanto Conceicao sta incidendo tra gli acquisti. Come noto però, l’esterno portoghese – riscattato a titolo definitivo – è reduce da un’intera stagione disputata con la maglia della Juventus. Così come Kalulu, anche lui riscattato in estate e sempre più titolare di Tudor.

Calciomercato Juve, ecco i primi numeri dei nuovi acquisti

Numeri alla mano, dunque, tutti i volti nuovi hanno finora collezionato solo un gol (David in 319 minuti complessivi) ed un assist (Joao Mario in 319 minuti di impiego), con due attaccanti ancora a secco, Openda e Zhegrova.

L’ex Lipsia (183 minuti di impiego) e Jonathan David non hanno ancora un collocamento preciso nel 3-4-2-1 di Tudor. Le uniche attenuanti sono per Zhegrova, che è invece reduce da un lunghissimo stop e sta mettendo minutaggio nelle gambe (36 minuti in 3 presenze dalla panchina). L’ex Lille ha già messo in campo dei lampi importanti della sua classe. In attesa dei due centravanti scelti per il dopo Vlahovic, ovvero Openda e David.