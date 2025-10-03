Atalanta
Due novità per Gattuso: ufficiali i convocati dell’Italia per Estonia ed Israele

Sono 27 i convocati del CT Gattuso per i match con Estonia e Israele. Prima chiamata per Cambiaghi e Nicolussi Caviglia: la lista completa

Riprende il cammino della Nazionale italiana verso il Mondiale. Gli Azzurri torneranno in campo nelle prossime due settimane per affrontare Estonia ed Israele, le stesse avversarie già battute a settembre in occasione delle prime due gare da CT di Gattuso.

Gennaro Gattuso
Gennaro Gattuso, nuovo CT azzurro (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Sabato 11 ottobre, a Tallinn, l’Italia farà visita all’Estonia, mentre martedì 14 ottobre ad Udine è atteso Israele. Entrambi i match sono in programma alle ore 20:45. Il Commissario Tecnico ha convocato 27 calciatori per il raduno di Coverciano fissato per lunedì 6 ottobre.

Prima chiamata in Nazionale per il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia e per l’attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi. Tornano invece a vestire la maglia azzurra Matteo Gabbia e Bryan Cristante, assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024. Di seguito l’elenco dei convocati diramato dalla FIGC.


PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).

