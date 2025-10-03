Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Inter-Cremonese, la conferenza stampa di Chivu LIVE

Foto dell'autore

Vigilia del match tra Inter e Cremonese: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico nerazzurro

L’Inter torna subito in campo dopo la goleada contro lo Slavia Praga in Champions League e ospita la Cremonese (ancora imbattuta in campionato) nell’anticipo della sesta giornata di Serie A.

Chivu in conferenza stampa pre Inter-Cremonese
Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

Cristian Chivu dovrà rinunciare a Thuram in attacco: il francese ne avrà per 15-20 giorni e rischia di saltare anche il big match dopo la sosta contro la Roma. Al suo posto in attacco, al fianco di capitan Lautaro Martinez, Bonny è al momento in vantaggio su Pio Esposito. L’allenatore nerazzurro, come di consueto, interviene in conferenza dalla sala stampa di Appiano Gentile in vista della sfida del Meazza di domani pomeriggio.

In aggiornamento 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie