Juve, Tudor in difficoltà e l’avvertimento su Comolli: “O non capisce o mente” | ESCLUSIVA

La Juventus continua a vivere il suo momento di difficoltà, senza trovare la vittoria e senza vedere miglioramenti: abbiamo analizzato la crisi di Tudor con Emanuele Gamba

Come ogni settimana, sul canale YouTube di Calciomercato.it è uscito Juve Zone, lo speciale sulla Juventus. Ospite del giorno è stato Emanuele Gamba, giornalista di Repubblica, che è entrato nella crisi di Tudor

Il giornalista su Tudor, ai nostri microfoni, ha dichiarato: “Sta facendo fatica a trovare il bandolo della matassa, perché oggettivamente questa Juve è difficile da spiegare. In ogni partita mostra tre versioni di sé una completamente diversa dall’altra. Tutti questi alti e bassi all’interno del match poi danno paradossalmente lo stesso risultato, che è il pareggio, l’unica costante di questo periodo. La vera ispirazione della Juve sembra essere l’istinto, nel bene e nel male, e qualche volta funziona e altre volte no. È al livello della Juventus? Se guardiamo la carriera di Tudor non è una carriera di alto livello. Il punto più alto è stato il terzo posto con il Marsiglia, peraltro con una squadra il cui budget era il secondo di Francia. La Juve è la sua grande occasione e se la sta giocando secondo le sue possibilità, difficilmente raggiungerà il livello professionale di Conte e Allegri“.

Juve, Gamba avverte su Tudor: “Non è l’allenatore di Comolli”

Sempre nel corso del nostro speciale, Emanuele Gamba ha parlato anche delle difficoltà di Teun Koopmeiners: “Tudor ha voluto insistere ancora con lui anche col Villarreal, credo che ci sia un dovere di provare a valorizzare un capitale così importante. Presumo che col rientro di Thuram non ci sarà più spazio per lui. Mi sembra un giocatore difficile da recuperare, che avrebbe bisogno di essere messo da parte per un po’”.

E sul possibile rimpianto Rabiot?: “È uno degli errori di Thiago Motta, perché ci ha messo la croce sopra prima di provare a metterci le mani sopra. Comunque non credo che sia un rimpianto perché è un giocatore che negli anni in cui è stato alla Juve sono stati di più quelli in cui ha fatto male rispetto a quelli in cui ha fatto bene”.

I dubbi di Gamba sulle scelte di Comolli in estate: “Tudor non è stato aiutato finora dal club, non è stato messo nelle condizioni ideali per fare il suo lavoro. Il mercato si è chiuso con Vlahovic che è rimasto, con Kolo Muani che è stato trattato e invocato come prima scelta per mesi poi mollato e con Openda indicato come giocatore giusto, ma che secondo me non è l’uomo giusto per la Juve. Tudor ha spiegato chiaramente che Openda è uno che o gioca centravanti oppure in una squadra di poco gioco, è essenzialmente un’ottima seconda punta che avrebbe bisogno di un cambio di modulo apposta per lui. Se Comolli lo ritiene il giocatore ideale, o non ha capito cosa vuole Tudor oppure mente”.

In caso di sconfitta con il Milan domenica sera, ci potrebbe essere l’esonero di Tudor: “Secondo me ci sarebbe una riflessione, anche perché Tudor non è l’allenatore scelto da questa dirigenza. Comolli lo ha tenuto perché probabilmente non ha avuto il coraggio di andare a cercare un allenatore diverso. Le due trattative che Giuntoli aveva precedentemente in piedi per l’allenatore che avrebbe rimpiazzato Tudor erano Conte e Gasperini. Conte è saltato perché ha scelto di restare a Napoli, Gasperini è saltato perché il colloquio con Comolli è stato disastroso. Non si è mai capito se è stato disastroso perché Comolli voleva che dicesse di no. In ogni caso, Tudor non è l’allenatore di Comolli e questo un po’ si percepisce all’interno della società e all’interno della squadra. In Italia l’unico nome spendile sarebbe Palladino, ma non è un allenatore da Juventus. Io da Comolli mi aspetto un allenatore straniero. Spalletti? Poteva venire se c’era Giuntoli, quello sì”.