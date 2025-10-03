Atalanta
Berardi ko, Grosso fa il punto sulle sue condizioni

Il tecnico dei neroverdi ha parlato dell’infortunio occorso al numero 10 che non ha preso parte alla sfida di Verona

Il Sassuolo espugna il campo del Verona nella prima gara della sesta giornata di Serie A. Il club neroverde ha superato i gialloblù grazie alla rete di Andrea Pinamonti, ma poco prima della gara il club emiliano ha perso uno dei grandi protagonisti della partita.

Infortunio Berardi, Grosso fa il punto della situazione

Domenico Berardi infatti non si è neppure accomodato in panchina. E a spiegare le ragioni dell’assenza del numero 10 ci ha pensato Fabio Grosso ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il tecnico del Sassuolo ha parlato della gara, ma soprattutto dell’infortunio occorso al classe 1994: “Domenico ha avuto un fastidio ieri e questa mattina, lui è un giocatore importantissimo. Voleva esserci, speravo ci fosse, ma in vista di queste due settimane non me la sono sentita di prendere rischi. Abbiamo comunque ragazzi di grande qualità, ma aspettiamo Domenico. Non è niente di grave”.

Una decisione precauzionale dunque, anche alla luce di garantire al giocatore un migliore recupero vista la imminente pausa per le Nazionali. Sulla gara: “Siamo stati bravi a passare in vantaggio e a continuare a creare. Dobbiamo avere piedi saldi e grande equilibrio. Ci sono sei o sette squadre con le quali dovremo combattere fino alla fine”.

