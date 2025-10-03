Atalanta
Baroni in bilico, perché Cairo vuole De Rossi

Foto dell'autore

Baroni in bilico al Torino, Cairo pensa a Daniele De Rossi. Perché il patron granata punta sul tecnico ex Roma

Sono giorni e settimane delicate in casa Torino. La panchina di Marco Baroni, infatti, è già traballante dopo solo cinque partite di campionato alla guida della squadra granata.

De Rossi
De Rossi nel mirino di Cairo per la panchina del Torino: perché è il preferito in caso di esonero di Baroni (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Il tecnico ex Lazio ha iniziato la stagione con una sola vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte, due di queste piuttosto pesanti contro Inter e Atalanta (rispettivamente 5-0 e 3-0 in casa). In caso di ribaltone in panchina, Daniele De Rossi resta il principale candidato per l’eventuale post Baroni. Come raccontato, il tecnico romano ha avuto la scorsa estate un lungo e positivo incontro con il presidente del Torino, Urbano Cairo, che è rimasto impressionato dalla grinta e dalla sua determinazione.


L’ex tecnico della Roma, nei pensieri anche del Monza in Serie B, è pronto a tornare in panchina dopo l’esperienza alla guida dei giallorossi.

