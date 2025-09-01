Juventus, Juanlu Sanchez a poche ore dalla fine: il Siviglia chiede 20 milioni | CM.IT

Ci siamo, l’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato è arrivato, ma sono ancora tante le operazioni da portare a termine

Dopo la vittoria di ieri contro il Genoa dell’ex Patrick Vieira nel secondo turno del campionato di Serie A, giornata cruciale per la dirigenza bianconera, a caccia degli ultimi colpi.

Tante le questioni ancora da risolvere per il direttore generale Damien Comolli e i suoi collaboratori, in entrata e in uscita. Si sta lavorando alacremente per chiudere l’infinita trattativa per Randal Kolo Muani, una telenovela che dura, ormai de mesi. A prescindere da quello che sarà il futuro di Dusan Vlahovic, match winner contro i rossoblu, destinato, a meno di clamorosi colpi di scena, a restare a Torino fino al termine della stagione in corso.

Deciso il futuro, invece, di Nico Gonzalez: come vi raccontiamo da settimane, l’Atletico Madrid era sulle sue tracce, adesso Diego Pablo Simeone è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Una situazione che si incrocia anche con Edon Zhegrova, in arrivo questa mattina a Torino per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.

Ma, dopo gli addii di Timothy Weah, passato all’Olympique Marsiglia, e Nicolò Savona, diventato ufficialmente un calciatore del Nottingham Forest, la necessità è quella di reperire un esterno destro, con il solo Joao Mario, e l’adattato Pierre Kalulu, a disposizione nella rosa attuale dell’allenatore Igor Tudor.

La Juve guarda in Spagna: Juanlu Sanchez dopo Arnau Martinez, il Siviglia spara alto

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della possibilità Arnau Martinez, col Girona che ha smentito l’esistenza di trattative in corso, ma ben disposti ad ascoltare eventuali proposte. Nella giornata di ieri, invece, è spuntato Juanlu Sanchez, un nome non nuovo alle cronache di mercato italiane.

Lo spagnolo, infatti, è stato molto vicino al Napoli di Antonio Conte, ma l’infortunio di Romelu Lukaku ha spostato le attenzioni, e il budget, dei campani verso Rasmus Hojlund, arrivato a Roma domenica mattina per effettuare le visite mediche di rito. Adesso, ecco spuntare un’altra pista in Serie A.

Ma l’affare è davvero complicato da concludere, a maggior ragione a poche ore dal gong finale del mercato. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Siviglia non apre, fino a questo momento, alla possibilità di far partire il 22enne laterale destro in prestito. E per la cessione a titolo definitivo chiede non meno di 17-18 milioni di euro più bonus, per arrivare a toccare quota 20 milioni. Cifre importanti per le casse della Juventus, e non solo. Vedremo se le cose cambieranno nelle prossime ore e vi terremo, come sempre, aggiornati.