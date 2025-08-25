Napoli, Zanoli all’Udinese: cifre e dettagli. Ora l’assalto a Juanlu | ESCLUSIVA

Quando mancano circa sette giorni alla chiusura del calciomercato, il Napoli è ancora impegnato nella ricerca di un terzino destro. Il nome individuato già da tempo è quello di Juanlu del Siviglia: la cessione di Zanoli ai friulani costituisce una svolta nell’affare.

L’infortunio di Lukaku ha evidentemente complicato i piani degli azzurri, impegnati oggi soprattutto nella ricerca di un sostituto di Big Rom. Ma c’è una pista alla quale la dirigenza sta lavorando ormai da mesi: stiamo parlando dell’esterno destro del Siviglia Juanlu, individuato da Manna e dal resto del board partenopeo quale innesto perfetto per la corsia destra. Un profilo ideale per affiancare capitan Giovanni Di Lorenzo in una stagione che vedrà la squadra impegnata su più fronti.

La trattativa per lo spagnolo prosegue verso un esito positivo: l’accordo con il calciatore ed il suo entourage è stato raggiunto da tempo, mentre tra Napoli e Siviglia ballano 1 milione di euro rispetto alla valutazione del suo cartellino (17 milioni di euro contro 18). Con l’apposizione di alcuni bonus, è possibile immaginare una quadra dell’affare intorno ai 20 milioni tondi tondi.

Napoli, Zanoli all’Udinese sblocca l’affare: le cifre

Napoli e Udinese sono giunti ad un accordo di massima per il trasferimento di Alessandro Zanoli, e questo, lo ripetiamo, può sbloccare il passaggio di Juanlu nel capoluogo campano. Il cartellino del classe 2000 è stato valutato 5 milioni di euro: secondo quanto appreso dalla nostra redazione in esclusiva, la formula dell’affare è del prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza del giocatore con la maglia dei friulani. Il che, salvo clamorosi colpi di scena, lo trasforma di fatto in un’operazione a titolo definitivo.

Dal canto suo il calciatore firma un contratto quinquennale, con uno stipendio superiore (di poco) a quello che percepisce attualmente in azzurro, ma “programmato” per aumentare con il raggiungimento di obiettivi personali e di squadra.