Juventus, serve un esterno destro: le ultime su Arnau Martinez | CM.IT

Manca, ormai, davvero poco alla conclusione della finestra estiva del calciomercato e tante sono ancora le cose da fare per sistemare la rosa

Momenti concitati quelli che stiamo vivendo in questi ultimi giorni della sessione dell’estate di mercato, per la stagione 2025/2026. Una delle società più impegnate, in entrata e in uscita, è la Juventus, reduce dalla vittoria all’esordio nel campionato di Serie A per 2-0 contro il Parma: reti di Jonathan David e Dusan Vlahovic.

Proprio l’attaccante serbo, in scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, è al centro di diverse voci che lo vorrebbero tra le braccia di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan che, nel frattempo, aspetta il via libera dallo Sporting Clube de Portugal per accogliere l’altro centravanti Conrad Harder.

In entrata, per quanto riguarda l’attacco, mirino sempre puntato su Randal Kolo Muani. La trattativa con il Paris Saint-Germain non si sblocca, nonostante l’ottimismo dei giorni scorsi. C’è ancora distanza tra le parti sulla valutazione economica del riscatto, e anche sulle condizioni per far scattare l’obbligo. Ma si continua a lavorare.

Attenzione, poi, al futuro di Nicolò Savona. Il 22enne prodotto del vivaio bianconero è attenzionato dal Nottingham Forest, società della Premier League che ha già accolto tra le sue fila Douglas Luiz. I discorsi proseguono, ma non c’è ancora l’accordo. In ogni caso, Damien Comolli e suoi collaboratori lavorano su un esterno destro da regalare all’allenatore Igor Tudor entro il 1 settembre alle ore 20.

Juventus, nel mirino Arnau Martinez del Girona: ecco come stanno le cose

Nahuel #Molina, cercato anche dalla #Juventus, ha deciso di non accettare, almeno ad oggi, la corte del #NottinghamForest, segnalato adesso sulle tracce di #Savona. L’esterno 🇦🇷, a meno di cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe restare all’#AtleticoMadrid @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) August 26, 2025

Si era parlato, e non poco, della possibilità di arrivare a Nahuel Molina dell’Atletico Madrid, visto anche l’interesse di Diego Pablo Simeone per Nico Gonzalez. Discorsi che sono stati scollegati, con l’ex Fiorentina sempre nel mirino dei castigliani, mentre l’ex Udinese, dopo aver rifiutato il Nottingham Forest, si accinge a rimanere alla corte del ‘Cholo’.

Arnau #Martinez–#Juventus: ad oggi, il #Girona non conferma l’esistenza di trattative in corso con i ⚪️⚫️. Il giocatore piace e gli 🇪🇸 sono disponibili ad ascoltare proposte adeguate @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) August 27, 2025

È tornato, invece, in auge il nome di Arnau Martinez, 22enne esterno destro del Girona, già attenzionato nelle scorse settimane. Stando, però, a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, gli spagnoli non confermano l’esistenza di discorsi avviati con la Juventus. Il calciatore piace, e non poco, ma non si è andati, allo stato attuale, oltre una richiesta di informazioni preliminari. La società catalana è pronta ad ascoltare eventuali proposte adeguate e non chiude la porta alla cessione di Martinez, valutato intorno ai 12/13 milioni di euro. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, o forse ore, e vi terremo aggiornati.