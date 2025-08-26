Juve, Kolo Muani non si sblocca: altro nome low cost dalla Francia

La Juve si sta guardando attorno, ma l’obiettivo primario resta Kolo Muani. Senza l’addio di Dusan Vlahovic non può arrivare ed ora Comolli inizia a muoversi per un altro obiettivo a basso costo che arriva dalla Francia. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Per i bianconeri le difficoltà riscontrate in sede di calciomercato non sono state di poco conto. Ci si aspettava sicuramente di più, ma al momento gli unici due volti nuovi, da tanto tempo, restano Jonathan David e Joao Mario. In tal senso, quest’ultima settimana deve consegnare nelle mani di Igor Tudor almeno due dei tre innesti messi in programma. Il prioritario in senso assoluto resta Randal Kolo Muani, ma come è noto la situazione è bloccata dalla mancata cessione di Dusan Vlahovic. Il serbo viaggia verso la permanenza in assenza di alternative e così il francese non può non guardarsi attorno.

A fare il punto della situazione è il quotidiano “La Stampa“, che sottolinea come il francese, ogni giorno che passa, si allontana dai bianconeri. E con il Mondiale all’orizzonte, non può pensare di restare al PSG, dove è finito ai margini. Per questo potrebbe riaprire qualche vecchio discorso accantonato per dare priorità alla Juve. I bianconeri, però, possono lavorare ad un altro innesto a basso costo da regalare a Tudor ed anche in questo caso gli occhi volano in Francia per un calciatore di grande, grandissima affidabilità.

Juve, innesto a basso costo dalla Francia: tutti i dettagli a riguardo

Un altro obiettivo fisato dalla dirigenza è quello di prendere un laterale a destra. Contro il Parma l’adattato Kalulu è stato preferito a Joao Mario e questo la dice lunga sulla valutazione che fa Tudor. In tal senso, il primo nome della lista è Molina. Attenzione, però, ad un intreccio che può sbloccare anche Kolo Muani. Se va via Nico Gonzalez per i 30 milioni chiesti dalla Juven si potrebbe abbandonare la pista che porta all’ex Udinese. Secondo “La Stampa“, infatti, resta viva la pista che porta a Clauss del Nizza.

Il francese, infatti, classe 1992, costa molto meno di Molina e potrebbe dare a Comolli ed alla Juve in generale la possibilità di dirottare su Kolo Muani il budget messo in conto per la spesa del laterale destro. Al momento siamo nell’ambito delle ipotesi, ma secondo il noto quotidiano torinese il nome di Clauss non è assolutamente da depennare dal momento che resta nei pensieri della Juve per questa ultima settimana. Attenzione, però, alla concorrenza del Bayer Leverkusen, che sta provando a definire questo colpo già in queste ore.