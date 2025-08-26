Vlahovic-Juve, dalla nuova offerta all’altro scambio col Milan

Il serbo è il centro del mercato bianconero in questi ultimi giorni di incertezza: il rischio di permanenza è altissimo, ma ci sono ancora due piste principali

La prima giornata di Serie A è definitivamente andata in archivio, mostrando più di qualche segnale interessante. Partendo dalla fine, la goleada dell’Inter al Torino ha fatto capire che la squadra di Chivu è già in palla e probabilmente resta la favorita per lo scudetto. Il Milan, invece, è ancora un cantiere apertissimo e non a caso deve ancora abbracciare il suo nuovo attaccante dopo il naufragio della trattativa Boniface: in queste ore Harder arriverà in Italia.

Sorte simile per la Juventus, che sta ancora provando a riprendersi Kolo Muani. Il nome che lega queste ultime due squadre resta Dusan Vlahovic, nome che per il Milan andrà tenuto in considerazione fino alla fine del mercato. Anche se resta ad ora non semplice pensare a una partenza del serbo.

Il braccio di ferro prosegue, lo scenario di una permanenza con addio a zero tra un anno pare sempre più concreto. Ma non può ovviamente essere detta l’ultima. Allegri è un suo grande estimatore, con stima e affetto ricambiati ma fino ad ora rimasti platonici. L’orientamento attuale, come detto, è quello di un addio rinviato, provando ancora a essere utile alla causa Juve per non perdere inoltre il posto in nazionale nell’anno che porta al Mondiale. I bianconeri però ancora ci sperano, magari con un aiutino dalla Premier League.

Vlahovic, la Juve spera nel Newcastle e propone lo scambio per Saelemaekers. Non solo col serbo

Al netto del gol al Parma, la Juve spera sempre in un colpo di coda finale. La speranza, oltre che legarsi al Milan nelle ultime ore di mercato, potrebbe chiamarsi Newcastle. Secondo Matteo Moretto, i Magpies sono a caccia di un sostituto per Isak che sta per volare a Liverpool dopo l’ormai solito tira e molla a colpi di comunicati. A una cifra mostruosa che potrà sforare i 140-150 milioni.

Una volta dato l’addio allo svedese, i bianconeri d’Inghilterra prenderanno l’erede pescando da una lista che vede tra i nomi anche lo stesso Vlahovic. I soldi, chiaramente, non sarebbero un problema per il Newcastle, anche se l’ingaggio resta un nodo da risolvere. La Juve sa ormai che il rischio di pagargli altri 12 milioni e poi perderlo a zero tra un anno è davvero altissimo.

Ma dall’altra parte il serbo non ha particolare fretta, in quanto in bianconero comunque giocherebbe, tra l’altro in Champions, e percepirebbe il suo ingaggio faraonico per poi scegliere con tutta calma il prossimo anno. Per ora la pista Milan è ferma ai contatti, ma la Juve ha proposto uno scambio tra il serbo e Saelemaekers visto che ha bisogno di esterni a destra. Il belga è un pupillo anche di Allegri, ma il giornalista e tifoso juventino Graziano Campi ribatte su ‘X’: “Lo scambio giusto può essere tra McKennie e Saelemaekers”.