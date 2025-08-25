Sorpresa Juve, ipotesi clamorosa per il futuro di Vlahovic

L’attaccante serbo resta al centro delle voci di mercato, c’è un’opzione sorprendente nel futuro del giocatore

Contro il Parma ha trovato la via del gol poco dopo il suo ingresso in campo, ma Dusan Vlahovic resta un nome al centro delle voci di mercato.

Il serbo ha un contratto in scadenza nel 2026 con la Juventus, che continua a lavorare per riportare in bianconero Randal Kolo Muani. Il futuro del centravanti ex Fiorentina però resta in dubbio. Perché il Milan, nonostante l’accelerazione per Harder dello Sporting Cp, non perde di vista il serbo, che però potrebbe vedere una svolta clamorosa nel proprio futuro.

Vlahovic, possibile svolta: tentativo di rinnovo

Ne ha parlato Paolo Paganini, di ‘Rai Sport’, che ha sottolineato come il capitolo rinnovo per Vlahovic non è affatto chiuso.

Secondo Paganini, la Juventus proverà in futuro a prolungare il contratto del giocatore, che con Tudor sembra aver trovato un buon feeling. Lo stesso Tudor ha parlato del futuro di Vlahovic: “Non so cosa succederà, accetto tutto” ha dichiarato il tecnico. E l’opzione rinnovo non è affatto da scartare. Così il giornalista su X: “Vuoi vedere (come ho già scritto) che la Juventus proverà a rinnovare il contratto Vlahovic che, caso strano, lo vuole a tutti i costi Allegri al Milan?”.

Il giornalista ha aggiunto: “La rottura nata dal rifiuto del giocatore? Non è proprio così. Adesso ha trovato un allenatore che lo sa valorizzare”. Segno di come Tudor possa giocare un ruolo importante nel destino del giocatore, che dovrà però in ogni caso abbassare le proprie pretese. La cifra attualmente percepita è troppo alta sia per la Juventus, ma anche per il Milan e rinnovare alle stesse cifre o trovare una squadra che paghi lo stesso ingaggio sembra davvero molto difficile.