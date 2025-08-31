Atalanta
Dal Napoli alla Juventus: sgarbo last minute a Conte

I piemontesi provano il blitz in extremis, soffiato un giocatore ai campioni d’Italia: i dettagli

Il Napoli a dettare legge, le altre a inseguire e provare a mettere in discussione il primato degli azzurri. La squadra di Antonio Conte non incanta ma vince, due successi di fila per inaugurare il nuovo campionato e provare a confermarsi, con primi segnali già inviati alla concorrenza.

Antonio Conte
Dal Napoli alla Juventus: sgarbo last minute a Conte – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Partenopei che in più hanno aggiunto alla loro confermata forza una campagna acquisti di grande spessore, con nuovi innesti numerosi e di qualità. Per le prime contendenti più accreditate non sarà facile rispondere, ma il torneo si annuncia in ogni caso incerto e combattuto. In prima fila Inter e Juventus, per provare a strappare lo scudetto dalle maglie dei campioni d’Italia. Specialmente i bianconeri hanno tutta l’intenzione di issarsi in alto, dopo stagioni difficili.

A Torino, le complicazioni del mercato sono state evidenti e confermate dalle dichiarazioni di Comolli a margine dei sorteggi Champions. Ciò non significa, anzi, che in queste ultime ore di finestra di trattative i bianconeri non proveranno a fare qualcosa per rinforzarsi. E addirittura bisogna fare attenzione all’ultimo intreccio con il grande ex Conte.

Juventus, idea Juanlu Sanchez per la fascia destra

Tra gli obiettivi del club, un cambiamento sulla fascia destra. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus ha sondato il terreno per Arnau Martinez del Girona, senza però spingere particolarmente. Ora, spunta un altro spagnolo nei pensieri della dirigenza.

Juanlu Sanchez
Juventus, idea Juanlu Sanchez per la fascia destra – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Di Juanlu Sanchez si era molto parlato in ottica Napoli, ma gli azzurri non hanno trovato la quadra con il Siviglia. Ora, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, può provarci la Juventus, che lo valuta come alternativa. I bianconeri intanto continuano a pensare a Zhegrova per il dopo Nico Gonzalez. C’è traffico, in queste ore, sulla fascia destra, vedremo cosa accadrà.

