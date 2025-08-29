DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 29 agosto LIVE

Tutti i rumours e le trattative di oggi riguardanti la Serie A e non solo: segui la diretta di Calciomercato.it per tutti gli aggiornamenti
Con l’inizio del campionato di Serie A 2025/26 prosegue anche il calciomercato. Ultimi giorni di trattative e fase finale e decisiva della sessione estiva, con ancora numerose operazioni ed affari in sospeso anche per le società italiane.
Il Milan protagonista in questa fase finale del mercato: nelle scorse ore è sbarcato a Milano Nkunku, che andrà a rinforzare il reparto offensivo di Allegri. Il ‘Diavolo’ cerca anche un difensore e in pole c’è Akanji nella lista del club rossonero. Si allontana invece Vlahovic, con il Dg della Juve Comolli che ha escluso la partenza del serbo. I bianconeri cercano sempre l’accordo col PSG per il ritorno di Kolo Muani, mentre il Napoli è a un passo da Hojlund.
LIVE
Milan, visite e firma per Nkunku
Christopher Nkunku è sbarcato giovedì sera a Milano: questa mattina si sottoporrà alle visite mediche, prima della firma sul contratto con il Milan. Operazione di poco inferiore ai 40 milioni di euro più bonus con il Chelsea.
🇫🇷 #Milan – Christopher #Nkunku a Milano, l’arrivo in hotel dell’attaccante francese: domattina sono in programma le visite mediche, successivamente la firma con il club rossonero. Operazione col#Chelsea da circa 40 milioni di euro più bonus 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/yAZsdTMREm
