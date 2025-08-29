DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 29 agosto LIVE

Tutti i rumours e le trattative di oggi riguardanti la Serie A e non solo: segui la diretta di Calciomercato.it per tutti gli aggiornamenti

Con l’inizio del campionato di Serie A 2025/26 prosegue anche il calciomercato. Ultimi giorni di trattative e fase finale e decisiva della sessione estiva, con ancora numerose operazioni ed affari in sospeso anche per le società italiane.

Il Milan protagonista in questa fase finale del mercato: nelle scorse ore è sbarcato a Milano Nkunku, che andrà a rinforzare il reparto offensivo di Allegri. Il ‘Diavolo’ cerca anche un difensore e in pole c’è Akanji nella lista del club rossonero. Si allontana invece Vlahovic, con il Dg della Juve Comolli che ha escluso la partenza del serbo. I bianconeri cercano sempre l’accordo col PSG per il ritorno di Kolo Muani, mentre il Napoli è a un passo da Hojlund.

