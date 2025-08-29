Napoli, attesa per Hojlund: ecco come stanno le cose | CM.IT

Inserimento deciso del Lipsia per l’attaccante danese: le ultime di Calciomercato.it

Nelle ultime ore, tra i tifosi del Napoli, si è creata un po’ di apprensione per l’operazione Hojlund. Tutta colpa dell’inserimento del Lipsia, che sta provando concretamente a mettere le mani sul cartellino dell’attaccante danese.

Come raccolto da Calciomercato.it, però, il club di De Laurentiis è ancora in netto vantaggio e si sente forte dell’accordo totale raggiunto con il classe 2003. L’affare con lo United, tuttavia, non si è ancora chiuso: manca ancora una intesa definitiva, in più i ‘Red Devils’ e l’ex Atalanta debbono ancora risolvere qualche pendenza.