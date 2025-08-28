Napoli, fumata bianca per Hojlund ed Elmas: i dettagli | CM.IT

Colpi di fine estate per completare la rosa azzurra, in vista della Champions e dei prossimi impegni di campionato

Il Napoli ha finalmente trovato la quadra con il Manchester United per il trasferimento di Hojlund per un prestito con obbligo di riscatto: il club azzurro sborserà 45 milioni di euro per l’acquisto del cartellino dell’ex Atalanta.

Ultimi dettagli limati in serata, con la definizione del riscatto vincolato alla qualificazione in Champions del Napoli e non alle presenze. Possibile domani l’arrivo in Italia per concludere l’iter con le visite mediche e la firma. L’attaccante danese potrebbe essere presentato proprio in occasione di Napoli-Cagliari, la prima in casa al Maradona.

Ma non è tutto. Dopo un pressing duraturo, gli azzurri hanno finalmente trovato l’accordo con il Lipsia per il trasferimento di Elmas con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore aveva già rifiutato diverse offerte di altri club: voleva solo tornare a Napoli. Ora è cominciato l’iter per stabilire il giorno delle visite mediche e firma del contratto, il macedone è già pronto a mettersi in viaggio per tornare in maglia azzurra dopo averla lasciata a gennaio del 2024.