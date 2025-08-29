Giallo Juve, intermediari a Torino: “Decisione definitiva”

Svolta inaspettata per il colpo last minute dei bianconeri: s’infiamma il calciomercato della Juventus a poche ore dalla chiusura del mercato

Il campo vede una Juventus reduce dal successo sul Parma e pronta a sfidare a Marassi il Genoa del grande ex Patrick Vieira. Una sfida complessa anche per la squalifica di Andrea Cambiaso che pure contro l’Inter, dopo la sosta, non ci sarà.

C’è però soprattutto il calciomercato a tenere alta la concentrazione della dirigenza bianconera guidata da Damien Comolli: saranno ore caldissime per le ultime trattative, soprattutto in entrata, da portare a termine. Se lo scenario più plausibile ad oggi per Dusan Vlahovic sembra quello di una permanenza – il Milan resta vigile ma dopo Nkunku potrebbe fermarsi al francese in avanti – con addirittura l’ipotesi rinnovo che si avvicinerà lentamente una volta chiuso il mercato, allo stesso modo è plausibile pensare a completare il gruppo con un colpo per reparto.

Ore decisive per Kolo Muani mentre in difesa qualcosa potrebbe ancora muoversi, così come sugli esterni tanto a destra che sulla corsia mancina. E il centrocampo? La novità dell’ultimo minuto arriverebbe direttamente dalla Spagna, da Madrid per la precisione. Un giallo per la mediana bianconera: doppio scenario pazzesco.

Dal Real alla Juventus: colpo allo scadere

Un intrigo sull’asse Torino-Madrid. La Juventus potrebbe mettere a segno un grande colpo last minute, secondo quanto riferito su ‘X’ dal giornalista di ‘Sportmediaset’ Orazio Accomando. Si parla di Dani Ceballos, da tempo finito ai margini del progetto di Xabi Alonso.

In queste ore pare infatti che la dirigenza bianconera sia in trattative per tentare di portare il regista spagnolo alla corte di Igor Tudor: un rinforzo in mediana che sarebbe assai gradito all’allenatore croato. Secondo Accomando Ceballos, che ha rifiutato tre giorni fa il passaggio all’Olympique Marsiglia, non rientrerebbe più nei piani del Real e sarebbe sul mercato. Uno scenario, però, ben diverso quello che proprio Xabi Alonso in conferenza stampa prima della partita contro il Maiorca. Perché l’allenatore dei ‘Blancos’, senza troppi giri di parole, ha di fatto tolto dal mercato il centrocampista. Il tecnico ha parlato con Ceballos, confermando come il suo futuro sia ancora al Real Madrid.

“Resta qui, fa parte del gruppo e sono felice che stia con noi. È meglio che sia lui a fornire i dettagli ma la decisione sembra definitiva“. Uno scenario assai diverso da quello descritto dal giornalista che, invece, avvicina drasticamente il talento di Utrera alla maglia della Juventus. Il 29enne è in scadenza il 30 giugno 2027 con il club di Florentino Perez e la sua valutazione si aggira – ad oggi – sui 10-15 milioni di euro. Staremo a vedere se, alla fine, la storia andrà concludendosi con il finale descritto da tecnico del Real Madrid: ore bollenti per il futuro di Dani Ceballos.