Colpo di scena Vlahovic: rifiuta il Milan, ecco la mossa della Juventus

Resta sempre un rebus il futuro del centravanti serbo, che allontana la corte dell’estimatore Allegri

La Juventus, almeno pubblicamente, ha escluso al partenza di Dusan Vlahovic in questo rush finale del mercato estivo.

Il Dg bianconero Comolli, a margine dei sorteggi di Champions League a Montecarlo, ha stoppato i rumors sul futuro del serbo: “Al 99% resterà a Torino”, le parole del massimo dirigente della ‘Vecchia Signora’. Bluff o meno, la permanenza alla Continassa dell’ex Fiorentina si fa sempre più concreta.

Sulle tracce di Vlahovic c’è il Milan, che però (almeno per il momento) non ha affondato concretamente il colpo per portarlo alla corte dell’estimatore Allegri. Il numero nove bianconero era una priorità per il tecnico livornese, ma alla fine la dirigenza del ‘Diavolo’ ha preferito virare su Nkunku.

Calciomercato Juve, Comolli pensa al rinnovo per Vlahovic

Il Milan quindi ha chiuso per circa 40 milioni di euro più bonus l’ingaggio dal Chelsea dell’attaccante francese, sbarcato giovedì in tarda serata a Milano.

I rossoneri potrebbero fermarsi qui nel reparto offensivo, senza prendere in considerazione un’offerta last minute per Vlahovic. Anche perché il serbo avrebbe rimandato al mittente la corte del ‘Diavolo’ per non rinunciare al super ingaggio da 12 milioni di euro netti che percepirà a Torino in questa stagione. Per il bomber è lontana anche l’ipotesi Newcastle, che sta chiudendo per l’arrivo del tedesco Woltemade. L’ex Fiorentina se non ci saranno nuovi colpi di scena è destinato così a non muoversi dalla Juve, che intanto pensa a sorpresa al rinnovo di contratto oltre il 2026 come rilancia il quotidiano ‘La Stampa’.

Al termine del mercato, infatti, Comolli sarebbe pronto a riaprire i discorsi per il prolungamento con l’agente di Vlahovic, con l’obiettivo ovviamente di evitare un addio a parametro zero del giocatore. Lunedì sera sapremo di più sul destino del serbo, con la Juventus che a prescindere non molla la presa per il ritorno di Kolo Muani.