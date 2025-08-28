Da Vlahovic a Savona e Kolo Muani, Comolli allo scoperto: “Accordo raggiunto” – Calciomercato.it

Le parole dell’Ad della Juventus al termine del sorteggio Champions

Comolli allo scoperto sul mercato Juve dopo il sorteggio Champions in quel di Montecarlo. Il Dg bianconero ha risposto su Vlahovic, Savona e Kolo Muani, quest’ultimo vicino al ritorno a Torino.

Comolli è partito da Savona, annunciando di aver trovato “un accordo col Nottingham Forest” per la cessione del giovane terzino. L’intesa per Savona sarebbe stata raggiunta sui 15 milioni di euro. Su Kolo Muani è andato un po’ in dribbling, sottolineando però che il mercato è stato fatto anche oggi a Montecarlo, con riferimento alla presenza del presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi.

In conclusione, Comolli ha risposto sul ‘caso’ – sempre aperto – che ha come protagonista Dusan Vlahovic: “Frizioni? Nessuna frizione, al 99% resterà. Ci sono state tante discussioni con vari club, ma nulla di concreto. Lui vuole restare con noi e questa è un’ottima notizia, perché è un grande giocatore”.