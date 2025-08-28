DIRETTA Sorteggio Champions: le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus LIVE

Al via oggi il sorteggio di Champions League con la nuova formula ideata dalla scorsa stagione: ecco le avversarie delle squadre italiane

Appuntamento alle ore 18:00: è questa l’ora in cui partirà il sorteggio della prima fase della Champions League 2025/26.

Il format ed il sorteggio è lo stesso dell’ultima edizione: non si può più parlare di fase a gironi, ma ci sarà una classifica unica che unirà tutte le 36 squadre. Ogni formazione disputerà otto partite, tutte con squadre diverse. Quattro le italiane al via: l’Inter è l’unica testa di serie proveniente dall’Italia, con Juventus ed Atalanta in seconda fascia ed il Napoli campione d’Italia in terza. La distribuzione per fasce avrà meno importanza rispetto al passato, visto che ogni squadra dovrà affrontare due avversarie di ogni fascia.

Nella prima fase non sono previsti scontri tra squadre della stessa nazione. Al termine delle otto giornate, ci sarà la classifica finale che determinerà l’accesso agli ottavi di finale per chi si è posizionato tra il primo e l’ottavo posto. Le squadre dal nono al ventiquattresimo giocheranno gli spareggi, mentre quelle classificate dal venticinquesimo all’ultimo posto saranno eliminate: dalla scorsa edizione, infatti, non è più prevista la “retrocessione” in Europa League. Calciomercato.it segue per voi in diretta il sorteggio di Champions League.

Sorteggio Champions League LIVE: seguilo in diretta

PRIMA FASCIA: PSG (FRA) Real Madrid (ESP) Manchester City (ENG) Bayern Monaco (GER) Liverpool (ENG) Inter (ITA) Chelsea (ENG) Borussia Dortmund (GER) Barcellona (ESP)

SECONDA FASCIA: Arsenal (ENG) Bayer Leverkusen (GER) Atletico Madrid (ESP) Benfica (POR) Atalanta (ITA) Villarreal (ESP) Juventus (ITA) Eintracht Francoforte (GER) Club Brugge (BEL)

TERZA FASCIA: Tottenham (ENG) PSV Eindhoven (NED) Ajax (NED) Napoli (ITA) Sporting (POR) Olympiacos (GRE) Slavia Praga (CZE) Bodo/Glimt (NOR) Marsiglia (FRA)

QUARTA FASCIA: Copenhagen (DEN) Monaco (FRA) Galatasaray (TUR) Union SG (BEL) Qarabag (AZE) Athletic Club (ESP) Newcastle (ENG) Pafos (CYP) Kairat Almaty (KAZ)

Ecco tutti gli accoppiamenti e le otto avversarie delle squadre italiane: