Mourinho subito in panchina dopo l’esonero: chiaro indizio sul prossimo club

Sollevato dall’incarico al Fenerbahce poche ore fa, per lo ‘Special One’ possono riaprirsi le porte di un clamoroso ritorno: ecco dove

Un colpo di scena clamoroso. José Mourinho non è più l’allenatore del Fenerbahce. Il club turco nelle scorse ore ha preso una decisione forte, dopo il fallimento nei preliminari di Champions League contro il Benfica.

Dopo lo 0-0 dell’andata, il ko nel match di ritorno è costato a caro prezzo al portoghese che, dunque, è stato esonerato. Mourinho era arrivato in Turchia un anno fa, tra grandi proclami e speranze di riportare il Fenerbahce in alto. Nulla da fare, ancora un secondo posto lontano ben 11 punti dal Galatasaray campione ed un titolo che manca dalla stagione 2013/14. “Il Fenerbahce comunica che la collaborazione con José Mourinho, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della nostra prima squadra a partire dalla stagione 2024/25, è giunta al termine”. Dopo i ringraziamenti di rito e poco più di dodici mesi insieme, dunque, Mourinho si ritrova ora senza squadra.

Un addio costosissimo per i turchi e che potrebbe presto lasciare spazio a novità importanti per il futuro del tecnico di Setubal, ancora parecchio ambito in Europa. Con la nuova stagione che è ormai cominciata da pochissimo è ancora tutto in divenire ed in realtà le opportunità di rivedere subito in panchina Mourinho ci sono eccome.

Riecco Mourinho: spunta il clamoroso ritorno

In questo lungo anno che Mourinho ha vissuto in Turchia non sono arrivati titoli. Un’esperienza, evidentemente, tutt’altro che positiva quella che si porterà dietro l’ex allenatore della Roma. Ad ogni modo dall’Inghilterra si parla, con forza, della sua prossima destinazione.

In questo momento, stando a quanto riferisce ‘Sky Bet‘, la squadra in pole position per assumere Mourinho è il West Ham dove Graham Potter rischia, da settimane, di dire addio. La quota in questo caso è di 2,87 la posta giocata, ma non ci sono soltanto gli ‘Hammers’ sulle tracce di Mou. Nuno Espirito Santo è vicino all’esonero. Se ne parla già da un po’: così il Nottingham Forest potrebbe pensare proprio a Mourinho, con una quota di 4,30. Seguono poi i Glasgow Rangers a 6 e a 9,5 il Leeds United.

A 10 il Burnley mentre poco più distante, a 11, il Fulham. Decisamente più distaccata l’ipotesi Manchester United quotata a 17, nonostante Ruben Amorim sia in odore di dimissioni già da diverse ore. Una cosa è certa: il calcio inglese rischia davvero di essere la prossima – ed ennesima – tappa della carriera del 62enne lusitano: staremo a vedere.