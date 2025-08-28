Non solo Allegri, altro allarme dimissioni: bufera nello spogliatoio

Altro allenatore in difficoltà, ci sono serie complicazioni in vista: la panchina può saltare a breve

Dopo una lunga estate di attesa e preparazione, adesso si fa sul serio, con i primi match ufficiali, già importanti per capire che piega potrà prendere la stagione. I punti pesano da subito e specialmente per le squadre che puntano in alto questo è ben noto. E non sono poche le big che hanno iniziato in difficoltà.

Partenza falsa, tra le squadre più accreditate, almeno sulla carta, per il Milan di Allegri, per il quale si sono già ipotizzate le dimissioni. Il tecnico livornese ha dovuto incassare un doloroso ko contro la Cremonese all’esordio in campionato e la sensazione è che ci sia ancora tanto lavoro da fare sulla squadra. Forse, anche con un pizzico di insoddisfazione per il mercato e per la costruzione della rosa. Ma, per così dire, Allegri è in ‘buona’ compagnia. C’è un altro allenatore già sulla graticola.

Manchester United, giocatori contro Amorim: il tecnico pensa all’addio

In Inghilterra, i ‘Red Devils’, come il Diavolo, vivono un momento già molto complicato. Il Manchester United ha cominciato decisamente male e per Amorim gli scenari non sono incoraggianti.

Un punto in due gare in campionato, l’eliminazione clamorosa contro il Grimsby Town in Carabao Cup. Non era così che a Old Trafford si immaginavano la ripartenza. Secondo il giornalista Jamie Jackson del ‘The Guardian’, diversi giocatori nello spogliatoio sarebbero contro Amorim, per una gestione tattica e della squadra che non convince per nulla. E se i risultati non dovessero cambiare a breve, si avrebbe la sensazione, all’interno dell’ambiente, che potrebbe essere Amorim stesso a rassegnare le dimissioni, non avvertendo la giusta fiducia attorno a lui.