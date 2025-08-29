Mourinho via: arriva l’annuncio ufficiale! C’è già la prossima squadra

Separazione tra José Mourinho e il Fenerbahce dopo l’eliminazione in Champions League: ecco quale potrebbe essere adesso la sua nuova panchina

È terminata l’avventura di Jose Mourinho sulla panchina del Fenerbahce. Questa mattina è arrivata la separazione tra l’allenatore portoghese e il club della massima sera turca.

Il Fenerbahce ha infatti ufficializzato di aver sollevato dall’incarico lo ‘Special One’ ed ex tecnico di Inter e Roma. Fatale al mister lusitano l’uscita di scena dai playoff di Champions League di mercoledì sera contro il Benfica. “Il club si è separato da José Mourinho, allenatore della prima squadra del Fenerbahce dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso per la squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera”, si legge nel comunicato del Fenerbahce.

Fenerbahce, ufficiale la separazione con Mourinho: ipotesi Premier per lo ‘Special One’

Termina così dopo poco più di una stagione il rapporto tra il Fenerbahce e José Mourinho, con il tecnico lusitano che aveva un contratto in scadenza nel giugno 2026.

‘Mou’ nella scorsa stagione alla guida del Fenerbahce si era piazzato al secondo posto in classifica in Turchia alle spalle del Galatasaray, mentre in questa stagione ha collezionato 4 punti nelle prime due partite di campionato. Decisivo per il destino di Mourinho l’uscita di scena dai playoff di Champions contro il Benfica e il mancato approdo appunto nella League Phase della massima competizione europea. Il Fenerbahce pagherà all’allenatore circa 9 milioni di risarcimento: la cifra includerà anche i compensi per lo staff tecnico.

Per lo ‘Special One’ si parla adesso di un possibile ritorno in Premier League, dove al momento scotta la panchina di Nuno Espirito Santo al Nottingham Forest. Niente Italia quindi nell’immediato per Mourinho.