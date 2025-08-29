Mourinho, quanto costi: oltre 100 milioni per sette esoneri

Oltre 100 milioni per gli esoneri di Mourinho: ecco quanto ha incassato l’ormai ex allenatore del Fenerbahce

José Mourinho non è più l’allenatore del Fenerbahce. Il club turco ha deciso di separarsi dal tecnico portoghese dopo la mancata qualificazione alla Champions League 2025/26.

“Il club si è separato da José Mourinho, allenatore della prima squadra del Fenerbahce dalla stagione 2024-2025. – si legge nella nota ufficiale – Lo ringraziamo per l’impegno profuso per la squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera”. Dopo il secondo posto dietro al Galatasaray e le eliminazioni dall’Europa League 2024/25 e dai preliminari della nuova Champions, la società turca ha così deciso di cambiare guida tecnica.

Per Mourinho, invece, si tratta del settimo esonero in carriera, tutti costosissimi per i rispettivi club. Attraverso le buonuscite, infatti, la cifra complessiva sarebbe superiore a 100 milioni di euro (103 milioni), un record a livello mondiale.

Mourinho, dal Chelsea al Fenerbahce: oltre 100 milioni di buonuscite

Il Chelsea, che ha esonerato due volte Mou, ha pagato ben 31 milioni di euro di buonuscite: 21 in occasione del primo esonero nel 2007 e 10 per il secondo arrivato nel 2015.

Dopo il biennio all’Inter, Mourinho ha intascato circa 20 milioni dal Real Madrid per l’esonero del 2013 ed addirittura 23 dal Manchester United (dicembre 2018), che gli aveva da poco rinnovato il contratto con un biennale. Ed ancora 17 milioni dal Tottenham nel 2021 e 3 milioni dalla Roma nel gennaio 2024. Infine il Fenerbahce, che pagherà 9 milioni di euro per congedare lo “Special One”.